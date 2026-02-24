Близнецы будут нестабильными, а Львы напрягутся: таро-расклад на вторник, 24 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Близнецы проявят свою неуравновешенность в отношениях, а Львов они будут напрягать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 24 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестерка Жезлов перевёрнутая): возможны ссоры и чувство недооценённости партнёром. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): говорит о завершении неприятной ситуации на работе. Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Влюблённые): сулит гармонию и глубокое взаимопонимание в отношениях. Профессиональная сфера (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует медленное восстановление после разочарования в работе. Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление организма после болезни.

Близнецы

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит, что ваши эмоции нестабильны, возможны раздражение и недопонимание в паре. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает шанс на новый интересный проект или идею. Здоровье (Девятка Кубков): предрекает укрепление иммунитета и общего состояния.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует лёгкость, романтические встречи и душевный уют. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): возможны недопонимания с коллегами. Здоровье (Императрица): говорит, что вам следует больше заботиться о своем ментальном состоянии.

Лев

Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): сулит напряжение в личной жизни, мелкие конфликты. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): уверенность и инициативность принесут результат. Здоровье (Семёрка Кубков): будьте внимательны к соблазнам в еде и не культивируйте в себе лень.

Дева

Любовь (Туз Пентаклей): предрекает новые возможности в отношениях и искренние намерения. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей перевёрнутая): указывает на задержку результатов и разногласия в коллективе. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о вашей успешно моральной адаптации к внешним обстоятельствам.

Весы

Любовь (Королева Кубков): символизирует гармонию и заботу о партнёре. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): сулит постепенное завершение конфликтов и споров на работе. Здоровье (Двойка Жезлов): предрекает необходимость заботиться о ком-то из близких.

Скорпион

Любовь (Девятка Пентаклей): обещает уверенность в себе и чувство независимости. Профессиональная сфера (Луна перевёрнутая): говорит, что тайное в работе станет совсем скоро явным. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.

Стрелец

Любовь (Семёрка Жезлов): указывает, что вам придётся отстаивать свои позиции в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): сулит освобождение от ограничений и трудностей. Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о вашей внутренней и физической активности.

Козерог

Любовь (Император): обещает уверенность и структурированность в личной жизни. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов перевёрнутая): говорит, что работа вызывает у вас сильное внутреннее напряжение. Здоровье (Рыцарь Жезлов): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Солнце): символизирует отношения, которые приносят счастье в жизнь. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): возможны серьёзные ошибки в работе. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит, что вам важно беречь внутренние ресурсы и избегать переутомления.

Рыбы