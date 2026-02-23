Львы получат признание, а Скорпионы столкнутся с ревностью: таро-расклад на понедельник, 23 февраля

Львам выпадает день, когда хочется светить ярче обычного, а Скорпионам — проверка на доверие и выдержку. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 23 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): контакт вроде есть, но в нём появляется трещина — кто-то недоговаривает или держит обиду «на потом». Лучше не играть в молчанку.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): вам хочется признания, и оно вполне может прийти, если вы не спрячете результат в тень.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): тело намекает, что ресурс не бесконечен. Не геройствуйте: тёплая еда, сон и минимальная забота дадут больше, чем «дожму ещё чуть-чуть».
Телец
- Любовь (Король Кубков): эмоциональная волна под контролем: можно говорить о сложном без драм. Ваша сила — в спокойствии.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): новости полетят быстро, как сообщения в чате. Не пытайтесь успеть всё — выберите главное, иначе распылитесь.
- Здоровье (Луна): ощущения могут быть обманчивыми: то кажется, что всё нормально, то накрывает тревога. Поддержите себя простыми ритуалами и не накручивайте диагнозы из воздуха.
Близнецы
- Любовь (Туз Жезлов): вспышка интереса, желание «сейчас и сразу» — и это бодрит. Главное — не перепутать простой азарт с судьбой.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): вы держитесь за стабильность так крепко, будто кто-то пытается её отнять. Иногда рост начинается именно там, где вы чуть ослабляете хватку.
- Здоровье (Семёрка Кубков): голова забита лишним, мысли скачут, и от этого устаёте сильнее, чем от дел. Поможет «заземление»: прогулка, душ, порядок в мелочах.
Рак
- Любовь (Справедливость): день просит честности. Если что-то перекосилось, придётся выравнивать словами, решениями, поступками.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): захотите резко рвануть вперёд. Это может сработать, если не идти напролом. Энергии много, но её важно правильно направить.
- Здоровье (Десятка Кубков): хорошо влияет всё, что даёт чувство дома и спокойствия. Да, общение со «своими» лечит лучше таблеток.
Лев
- Любовь (Солнце): тепло, ясность и ощущение, что вас видят и принимают. Это тот редкий день, когда проще говорить прямо.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): момент истины. Вы вдруг понимаете, как нужно сделать и почему раньше не получалось. Хорошо резать лишние сомнения, страхи, ненужные задачи.
- Здоровье (Император): помогает устойчивый режим. Если тело просит отдыха, прислушайтесь к нему.
Дева
- Любовь (Верховная Жрица): тайна рядом — не обязательно страшная, но заметная. Вы начнёте считывать нюансы: паузы, взгляды, мелкие несостыковки — и пазл сложится.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): день про «делать вместе». Если попросите помощи или признаете чужую компетенцию — выиграют все, включая вас.
- Здоровье (Девятка Жезлов): организм будто говорит: «Я держусь, но не бесконечно». Не доводите до состояния, когда отдых — это уже не выбор.
Весы
- Любовь (Паж Кубков): в воздухе флирт и лёгкость, как будто кто-то подмигнул — и день стал мягче. Можно позволить себе нежность без самоиронии.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): спор ради спора может затянуть. Конкуренция бодрит, но следите, чтобы она не превратилась в выяснение, кто громче.
- Здоровье (Умеренность): работает принцип «чуть-чуть, но регулярно». Резкие нагрузки сейчас не нужны — лучше мягкая настройка режима.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): ревность, зависимость или сильное искушение могут вылезти наружу. Карта не про «конец всему», а про честный взгляд: где вы привязаны, а где вас держат на крючке.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): вы ждёте результата и нервничаете, что он не приходит мгновенно. День учит терпению, ведь некоторые вещи растут медленно, даже если вы всё сделали правильно.
- Здоровье (Колесо Фортуны): самочувствие может меняться скачками — то бодро, то «выжатый лимон». Не планируйте подвиги: оставьте себе право перестроиться.
Стрелец
- Любовь (Звезда): появляется лёгкое чувство надежды — как будто впереди есть свет, даже если недавно было мутно. Хороший день, чтобы говорить о будущем без давления.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): придётся включить холодную голову и отсечь эмоции. Решение может быть не самым приятным, зато честным и полезным в долгую.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): организм благодарен за простые радости: хороший сон, нормальная еда, движение без перегруза. День скорее про устойчивость, рывков не надо.
Козерог
- Любовь (Башня): внезапная новость сбивает привычную конструкцию. Это неприятно, но иногда именно так рушится то, что давно держалось на тонких подпорках.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): опора рядом — семья, команда, традиции. Хорошо делать то, что укрепляет фундамент: документы, планы, финансовые решения.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): тело сопротивляется нагрузке, но упрямство может вас подвести. Важно договориться с усталостью, а не пытаться её победить.
Водолей
- Любовь (Колесница): отношения сдвинутся, если вы возьмёте инициативу, но без попытки всё контролировать. Вам сейчас необходимо движение.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): много мелких деталей, проверок, разговоров на уточнение. Смотрите, что подписываете и кому верите: сегодня легко поймать слух вместо факта.
- Здоровье (Туз Кубков): эмоциональная подпитка даёт физические силы. Не игнорируйте то, что радует: вам нужен глоток воздуха.
Рыбы
- Любовь (Отшельник перевёрнутый): вы можете закрываться, а потом обижаться, что вас не понимают. День подсказывает выйти из раковины. Сделайте хотя бы шаг?
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): возможна помощь — деньгами, советом, связями. Но карта просит баланса: не превращайте поддержку в зависимость.
- Здоровье (Сила): ресурс есть, но не включается рывками. Лучше не ломать себя «через надо», а действовать спокойнее.