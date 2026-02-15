Гости из прошлого и знаки перемен: Тамара Глоба рассказала, кому февраль подарит новые возможности

ВКонтакте

Важные перспективы и неожиданные встречи февраль принесёт рождённым под знаком Стрельца. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

По словам Глобы, последний месяц зимы подойдёт для учёбы, расширения круга общения и профессионального роста. В жизни могут появиться новые люди — как в личной сфере, так и в деловой.

Февраль откроет для вас важные перспективы. Используйте это время для того, чтобы учиться новому, обрести новых друзей, пополнить багаж знаний профессиональных и помочь другим людям освоить новые знания», — отметила астролог.

Глоба также добавила, что в этот период возможны и возвращения из прошлого. Старые знакомые вновь напомнят о себе и смогут сыграть значимую роль. Кроме того, откроются перспективы, связанные с жильём и переменой места жительства: в доме появятся новые гости и знакомства.