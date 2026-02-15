Не носи чёрные вещи и не двигай мебель в доме: приметы на 16 февраля

16 февраля православная церковь вспоминает праведных Симеона Богоприимца и Анну пророчицу. В народном календаре этот день называют Починки. В середине февраля на Руси хозяйки наводили порядок в доме, а мужчины занимались ремонтом инвентаря к предстоящим полевым работам. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.
Что нельзя делать 16 февраля:
- спать до обеда — иначе весь год проведёте в нужде;
- бездельничать — считалось, что лень притягивает неприятности;
- надевать чёрную одежду — по поверьям, это сулит горе;
- давать или брать деньги в долг — можно остаться без средств;
- продолжать путь, если дорогу перебежала чёрная кошка, собака или птица — к проблемам в делах;
- подбирать найденные на улице деньги и оставлять их себе — к бедности;
- делать перестановку в доме — к тревогам и беспокойству;
- здороваться за руку с рыжим мужчиной — существует поверье, что это к обману.
Народные приметы на 16 февраля
- пар над рекой — к похолоданию;
- иней — потепления не будет;
- яркие звёзды — к усилению морозов;
- звёзд не видно — к ненастью;
- кошка точит когти — к ветреной и снежной погоде;
- снегопад — лето будет сырым и пасмурным.