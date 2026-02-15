11:00

Не носи чёрные вещи и не двигай мебель в доме: приметы на 16 февраля

16 февраля православная церковь вспоминает праведных Симеона Богоприимца и Анну пророчицу. В народном календаре этот день называют Починки. В середине февраля на Руси хозяйки наводили порядок в доме, а мужчины занимались ремонтом инвентаря к предстоящим полевым работам. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.

Что нельзя делать 16 февраля:

  1. спать до обеда — иначе весь год проведёте в нужде;
  2. бездельничать — считалось, что лень притягивает неприятности;
  3. надевать чёрную одежду — по поверьям, это сулит горе;
  4. давать или брать деньги в долг — можно остаться без средств;
  5. продолжать путь, если дорогу перебежала чёрная кошка, собака или птица — к проблемам в делах;
  6. подбирать найденные на улице деньги и оставлять их себе — к бедности;
  7. делать перестановку в доме — к тревогам и беспокойству;
  8. здороваться за руку с рыжим мужчиной — существует поверье, что это к обману.

Народные приметы на 16 февраля

  1. пар над рекой — к похолоданию;
  2. иней — потепления не будет;
  3. яркие звёзды — к усилению морозов;
  4. звёзд не видно — к ненастью;
  5. кошка точит когти — к ветреной и снежной погоде;
  6. снегопад — лето будет сырым и пасмурным.
