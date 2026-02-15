Тельцов ждёт романтика, а Весов — неприятный разговор: таро-расклад на воскресенье, 15 февраля

ВКонтакте

Тельцов ждёт романтичный и страстный уикенд, а Весы вернутся к разговору, который не хотели поднимать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 15 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о заживлении старых обид, но шрамы ещё будут нарывать. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует прагматичный расчёт и укрепление финансовой составляющей. Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает о рассеянности и тумане в голове.

Телец

Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность, романтику и страстный флирт. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на прекращение конфликта в коллективе. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о хроническом истощении.

Близнецы

Любовь (Император перевёрнутая): символизирует безучастного и холодного партнёра. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясное решение или окончательную точку в важном вопросе. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость реальной паузы, а не отдыха с телефоном или телевизором.

Рак

Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на переоценку ситуации: вы прикидываете, стоит ли дальше вкладываться в отношения. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из эмоциональной ямы.

Лев

Любовь (Луна): предупреждает, что с партнёром будет много недомолвок и тайн. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует устойчивость вашего положения и поддержку со стороны. Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на необходимость обращения за квалифицированной поддержкой.

Дева

Любовь (Паж Кубков): обещает красивые ухаживания и попытки второй половинки помириться с вами. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о предотвращённом кризисе. Здоровье (Колесо Фортуны): предупреждает о переменчивости настроения.

Весы

Любовь (Шестёрка Мечей перевёрнутая): указывает на возвращение к старому разговору, от которого вы прежде пытались уйти. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует вашу уверенность в себе и авторитет, который поможет влиять на ход дел. Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Десятка Кубков): обещает ощущение эмоциональной полноты. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о скрытых договорённостях или двойной игре за спиной. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о начале выздоровления.

Стрелец

Любовь (Король Кубков): символизирует зрелость чувств и эмоциональную устойчивость. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на необходимость сменить угол зрения, иначе ошибки продолжатся. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Пятёрка Мечей): предупреждает о споре, где цена победы слишком высока. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует смену ценностей и даже переход на новую должность. Здоровье (Императрица): говорит о восстановлении через обретение телесного комфорта.

Водолей

Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на снижение страсти и вашу усталость от постоянного проявления односторонней инициативы. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает результат через успешное сотрудничество. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.

Рыбы