Тельцов ждёт романтика, а Весов — неприятный разговор: таро-расклад на воскресенье, 15 февраля

Тельцов ждёт романтичный и страстный уикенд, а Весы вернутся к разговору, который не хотели поднимать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 15 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о заживлении старых обид, но шрамы ещё будут нарывать.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует прагматичный расчёт и укрепление финансовой составляющей.
- Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает о рассеянности и тумане в голове.
Телец
- Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность, романтику и страстный флирт.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на прекращение конфликта в коллективе.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о хроническом истощении.
Близнецы
- Любовь (Император перевёрнутая): символизирует безучастного и холодного партнёра.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясное решение или окончательную точку в важном вопросе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость реальной паузы, а не отдыха с телефоном или телевизором.
Рак
- Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на переоценку ситуации: вы прикидываете, стоит ли дальше вкладываться в отношения.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу.
- Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из эмоциональной ямы.
Лев
- Любовь (Луна): предупреждает, что с партнёром будет много недомолвок и тайн.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует устойчивость вашего положения и поддержку со стороны.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на необходимость обращения за квалифицированной поддержкой.
Дева
- Любовь (Паж Кубков): обещает красивые ухаживания и попытки второй половинки помириться с вами.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о предотвращённом кризисе.
- Здоровье (Колесо Фортуны): предупреждает о переменчивости настроения.
Весы
- Любовь (Шестёрка Мечей перевёрнутая): указывает на возвращение к старому разговору, от которого вы прежде пытались уйти.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует вашу уверенность в себе и авторитет, который поможет влиять на ход дел.
- Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Десятка Кубков): обещает ощущение эмоциональной полноты.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о скрытых договорённостях или двойной игре за спиной.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о начале выздоровления.
Стрелец
- Любовь (Король Кубков): символизирует зрелость чувств и эмоциональную устойчивость.
- Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на необходимость сменить угол зрения, иначе ошибки продолжатся.
- Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Пятёрка Мечей): предупреждает о споре, где цена победы слишком высока.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует смену ценностей и даже переход на новую должность.
- Здоровье (Императрица): говорит о восстановлении через обретение телесного комфорта.
Водолей
- Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на снижение страсти и вашу усталость от постоянного проявления односторонней инициативы.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает результат через успешное сотрудничество.
- Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о трезвом взгляде на текущие отношения.
- Профессиональная сфера (Император): предупреждает о том, что вы можете не справиться с жёсткой дисциплиной и правилами.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость соблюдения баланса между отдыхом и работой.