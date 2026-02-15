14:05

Тельцов ждёт романтика, а Весов — неприятный разговор: таро-расклад на воскресенье, 15 февраля

  1. Зодиак
Автор:

Тельцов ждёт романтичный и страстный уикенд, а Весы вернутся к разговору, который не хотели поднимать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 15 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о заживлении старых обид, но шрамы ещё будут нарывать.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует прагматичный расчёт и укрепление финансовой составляющей.
  3. Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает о рассеянности и тумане в голове.

Телец

  1. Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность, романтику и страстный флирт.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на прекращение конфликта в коллективе.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о хроническом истощении.

Близнецы

  1. Любовь (Император перевёрнутая): символизирует безучастного и холодного партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясное решение или окончательную точку в важном вопросе.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость реальной паузы, а не отдыха с телефоном или телевизором.

Рак

  1. Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на переоценку ситуации: вы прикидываете, стоит ли дальше вкладываться в отношения.
  2. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из эмоциональной ямы.

Лев

  1. Любовь (Луна): предупреждает, что с партнёром будет много недомолвок и тайн.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует устойчивость вашего положения и поддержку со стороны.
  3. Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на необходимость обращения за квалифицированной поддержкой.

Дева

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает красивые ухаживания и попытки второй половинки помириться с вами.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о предотвращённом кризисе.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): предупреждает о переменчивости настроения.

Весы

  1. Любовь (Шестёрка Мечей перевёрнутая): указывает на возвращение к старому разговору, от которого вы прежде пытались уйти.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует вашу уверенность в себе и авторитет, который поможет влиять на ход дел.
  3. Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Десятка Кубков): обещает ощущение эмоциональной полноты.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о скрытых договорённостях или двойной игре за спиной.
  3. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о начале выздоровления.

Стрелец

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует зрелость чувств и эмоциональную устойчивость.
  2. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на необходимость сменить угол зрения, иначе ошибки продолжатся.
  3. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Пятёрка Мечей): предупреждает о споре, где цена победы слишком высока.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует смену ценностей и даже переход на новую должность.
  3. Здоровье (Императрица): говорит о восстановлении через обретение телесного комфорта.

Водолей

  1. Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на снижение страсти и вашу усталость от постоянного проявления односторонней инициативы.
  2.  Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает результат через успешное сотрудничество.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о трезвом взгляде на текущие отношения.
  2. Профессиональная сфера (Император): предупреждает о том, что вы можете не справиться с жёсткой дисциплиной и правилами.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость соблюдения баланса между отдыхом и работой.
2 760
Хобби гороскоп таро