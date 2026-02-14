Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому февраль сулит служебный роман

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Тамара Глоба составила прогноз для Дев на ближайший период. По словам астролога, у представителей этого знака есть все шансы встретить вторую половинку прямо на рабочем месте. Звёзды советуют Девам внимательнее присмотреться к коллегам — именно в их окружении может оказаться потенциальный партнёр.

Астролог рекомендует не браться за новые проекты в одиночку, а активнее привлекать к делам сослуживцев и друзей. Совместная работа может стать той самой искрой, которая перерастет в романтические отношения. Кроме того, Глоба отмечает, что в этот период за Девой пристально наблюдают окружающие, и кто-то из них уже готовит интересное предложение — как по работе, так и по жизни.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.