Не клади деньги на кухонный стол и отложи рукоделие: приметы на 15 февраля

В народном календаре 15 февраля — это Сретение. В этот день зима встречается с весной. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 15 февраля:

  1. колдовать и делать магические ритуалы — придётся расплачиваться всю жизнь, наказания перейдут даже на ваших детей и внуков;
  2. пропускать службу в церкви и уходить из храма без свечей — они будет оберегом для дома;
  3. класть деньги на кухонный стол — они быстро уйдут от вас;
  4. отправляться в дальние поездки — вы не скоро вернетесь домой;
  5. ссориться, конфликтовать, ругаться с людьми — плохое вернётся в тройном размере;
  6. стирать бельё, заниматься рукоделием и убираться в доме — вы навлечёте на свой дом болезни.

Народные приметы на 15 февраля:

  1. вьюга — к плохому урожаю;
  2. капель — к хорошему урожаю пшеницы;
  3. снег — весна и лето будут дождливыми и холодными;
  4. облачно — к заморозкам;
  5. звёздное небо — весна будет нескоро;
  6. лес трещит — к долгим морозам;
  7. яркий закат — морозы закончатся с этого дня;
  8. ясно — к хорошему урожаю льна;
  9. сильный ветер — к урожаю фруктов.
