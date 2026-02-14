Не клади деньги на кухонный стол и отложи рукоделие: приметы на 15 февраля

В народном календаре 15 февраля — это Сретение. В этот день зима встречается с весной. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 15 февраля:
- колдовать и делать магические ритуалы — придётся расплачиваться всю жизнь, наказания перейдут даже на ваших детей и внуков;
- пропускать службу в церкви и уходить из храма без свечей — они будет оберегом для дома;
- класть деньги на кухонный стол — они быстро уйдут от вас;
- отправляться в дальние поездки — вы не скоро вернетесь домой;
- ссориться, конфликтовать, ругаться с людьми — плохое вернётся в тройном размере;
- стирать бельё, заниматься рукоделием и убираться в доме — вы навлечёте на свой дом болезни.
Народные приметы на 15 февраля:
- вьюга — к плохому урожаю;
- капель — к хорошему урожаю пшеницы;
- снег — весна и лето будут дождливыми и холодными;
- облачно — к заморозкам;
- звёздное небо — весна будет нескоро;
- лес трещит — к долгим морозам;
- яркий закат — морозы закончатся с этого дня;
- ясно — к хорошему урожаю льна;
- сильный ветер — к урожаю фруктов.