Рыбам стоит прислушаться к внутреннему «я», а Львы будут менять ход событий: таро-расклад на субботу, 14 февраля

Рыбы обратятся к своей интуиции, а Львы смогут вмешаться в ход важных событий. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 14 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о подавлении эмоций, которое выльется в холодность или резкость.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает локальный успех или признание.
- Здоровье (Двойка Мечей): указывает на игнорирование симптома, который уже требует незамедлительного решения.
Телец
- Любовь (Паж Пентаклей): символизирует заботу через действия, а не слова.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает нужду в неожиданной корректировке планов.
- Здоровье (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит, что вы наконец узнаете причину хронической усталости.
Близнецы
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): указывает на внутренний раскол в паре.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие, если не спорить о мелочах.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): предупреждает о необходимости физической активности.
Рак
- Любовь (Императрица): символизирует тепло и телесную близость без сложных разговоров.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости стратегии в работе.
- Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): предрекает снижение тревожности и более спокойный сон.
Лев
- Любовь (Пятёрка Кубков): предупреждает о фиксации на упущенном.
- Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность повлиять на важный ход событий.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о зажимах в теле.
Дева
- Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает нестабильность в настроении партнёра или собственную импульсивность.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает устойчивое положение в коллективе.
- Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует благоприятный день для введения полезных привычек.
Весы
- Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость защищать личные границы в отношениях.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предупреждает о задержках в ответах или проекте.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о том, что вы станете чувствительны к обстановке вокруг.
Скорпион
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): предрекает несовпадение ожиданий со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Император): символизирует жёсткого и авторитарного босса, который будет вставлять вам палки в колёса.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Кубков): обещает встречу с прошлым или ностальгический разговор.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о тревоге по поводу финансов.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о состоянии апатии и бессилия.
Козерог
- Любовь (Туз Жезлов): символизирует вспышку страсти или инициативу от второй половинки.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость терпения в ожидании результатов.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): предупреждает о нервозности из-за вечной спешки.
Водолей
- Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкость в общении и поддержку друзей.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует рациональное решение без проявления эмоций.
- Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости снизить интенсивность физических нагрузок.
Рыбы
- Любовь (Луна): указывает на сомнения и интуитивное беспокойство относительно честности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает продуктивность в работе и высокие результаты.
- Здоровье (Императрица перевёрнутая): предупреждает о пренебрежении базовой заботой о теле.