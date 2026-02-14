Рыбам стоит прислушаться к внутреннему «я», а Львы будут менять ход событий: таро-расклад на субботу, 14 февраля

ВКонтакте

Рыбы обратятся к своей интуиции, а Львы смогут вмешаться в ход важных событий. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 14 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о подавлении эмоций, которое выльется в холодность или резкость. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает локальный успех или признание. Здоровье (Двойка Мечей): указывает на игнорирование симптома, который уже требует незамедлительного решения.

Телец

Любовь (Паж Пентаклей): символизирует заботу через действия, а не слова. Профессиональная сфера (Башня): предрекает нужду в неожиданной корректировке планов. Здоровье (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит, что вы наконец узнаете причину хронической усталости.

Близнецы

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): указывает на внутренний раскол в паре. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие, если не спорить о мелочах. Здоровье (Пятёрка Жезлов): предупреждает о необходимости физической активности.

Рак

Любовь (Императрица): символизирует тепло и телесную близость без сложных разговоров. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости стратегии в работе. Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): предрекает снижение тревожности и более спокойный сон.

Лев

Любовь (Пятёрка Кубков): предупреждает о фиксации на упущенном. Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность повлиять на важный ход событий. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о зажимах в теле.

Дева

Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает нестабильность в настроении партнёра или собственную импульсивность. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает устойчивое положение в коллективе. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует благоприятный день для введения полезных привычек.

Весы

Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость защищать личные границы в отношениях. Профессиональная сфера (Повешенный): предупреждает о задержках в ответах или проекте. Здоровье (Королева Кубков): говорит о том, что вы станете чувствительны к обстановке вокруг.

Скорпион

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): предрекает несовпадение ожиданий со второй половинкой. Профессиональная сфера (Император): символизирует жёсткого и авторитарного босса, который будет вставлять вам палки в колёса. Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Кубков): обещает встречу с прошлым или ностальгический разговор. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о тревоге по поводу финансов. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о состоянии апатии и бессилия.

Козерог

Любовь (Туз Жезлов): символизирует вспышку страсти или инициативу от второй половинки. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость терпения в ожидании результатов. Здоровье (Колесница перевёрнутая): предупреждает о нервозности из-за вечной спешки.

Водолей

Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкость в общении и поддержку друзей. Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует рациональное решение без проявления эмоций. Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости снизить интенсивность физических нагрузок.

Рыбы