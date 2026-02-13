Близнецы будут в центре информационного потока, а Девы отпустят контроль: гороскоп на выходные

ВКонтакте

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Энергии — с запасом. Захочется всё успеть: спорт, встречу с друзьями, уборку, новую идею для проекта. Но один важный разговор может всё переиграть. В личном — не давите, дайте человеку пространство.

Совет: выберите одно главное дело и доведите его до конца.

Телец

Тянет к уюту. Дом, вкусная еда, любимый плед и человек рядом — идеальный сценарий. Возможны неожиданные траты, но они будут приятными.

Совет: не экономьте на впечатлениях.

Близнецы

Выходные пройдут в общении. Сообщения, звонки, случайные встречи — вы в центре информационного потока. Возможна новость, которая изменит ваши планы на ближайший месяц.

Совет: проверяйте факты, прежде чем реагировать.

Рак

Эмоции усилятся. Вы будете тонко чувствовать настроение других, но не забывайте про свои границы. Отличное время для семейных встреч и душевных разговоров.

Совет: не замыкайтесь, если что-то задело.

Лев

Хочется внимания — и вы его получите. Возможен флирт, комплименты, неожиданный интерес со стороны. В делах — шанс проявить лидерство даже в бытовых вопросах.

Совет: сияйте, но без театральных перегибов.

Дева

Планы могут пойти не по расписанию. Это раздражает, но именно спонтанность принесёт лучшие эмоции. Хорошее время для небольших поездок.

Совет: отпустите контроль хотя бы на два дня.