Не обманывай людей и не проводи день в одиночестве: приметы на 14 февраля

В народном календаре 14 февраля — день Трифона. Много поверий, касающихся его, связано с любовью. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 14 февраля:

  1. обманывать людей — иначе ждите ссоры с любимым человеком и серьёзные проблемы в отношениях;
  2. ссориться, конфликтовать, ругаться — вы привлечёте неприятности в любовной сфере;
  3. грустить и проводить день в плохом настроении — вы надолго привяжете печаль и негатив в свою жизнь;
  4. быть в одиночестве — весь год так пройдёт;
  5. отгонять собаку, которая к вам подбежала. Пёс символизирует скорую встречу с судьбой. Если прогнать животное, то вы ещё долго будете одни.

Народные приметы на 14 февраля:

  1. ясное небо со звёздами — к поздней весне;
  2. снег — к дождливой весне;
  3. холодный и сильный ветер — к холодной весне и дождливому лету;
  4. нет ветра — весна будет тёплой;
  5. мороз — весна придёт нескоро.
