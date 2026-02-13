Не обманывай людей и не проводи день в одиночестве: приметы на 14 февраля

В народном календаре 14 февраля — день Трифона. Много поверий, касающихся его, связано с любовью. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 14 февраля:
- обманывать людей — иначе ждите ссоры с любимым человеком и серьёзные проблемы в отношениях;
- ссориться, конфликтовать, ругаться — вы привлечёте неприятности в любовной сфере;
- грустить и проводить день в плохом настроении — вы надолго привяжете печаль и негатив в свою жизнь;
- быть в одиночестве — весь год так пройдёт;
- отгонять собаку, которая к вам подбежала. Пёс символизирует скорую встречу с судьбой. Если прогнать животное, то вы ещё долго будете одни.
Народные приметы на 14 февраля:
- ясное небо со звёздами — к поздней весне;
- снег — к дождливой весне;
- холодный и сильный ветер — к холодной весне и дождливому лету;
- нет ветра — весна будет тёплой;
- мороз — весна придёт нескоро.