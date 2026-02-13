Тамара Глоба рассказала, на кого деньги в феврале будут падать чуть ли не с неба

ВКонтакте

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, чьё финансовое положение в феврале 2026 года может измениться до неузнаваемости. Речь идёт о Рыбах, и, как подчёркивает эксперт, дело вовсе не в деньгах, падающих с неба, — всё гораздо интереснее.

По словам Глобы, интуиция Рыб в этом месяце работает на пределе возможностей. Случайные догадки превращаются в чёткие озарения, и особенно ярко это проявится у творческих специалистов и фрилансеров. Именно там астролог советует ждать самых «вкусных» предложений.

Астролог предупреждает: февраль задаёт направление, а не гарантирует результат. Рыбам необходимо прислушиваться к своему шестому чувству, но каждую перспективу обязательно проверять трезвым расчётом. Золотая формула месяца — вдохновение плюс холодный ум.

Если этот баланс удастся удержать, февраль запомнится Рыбам надолго. И дело даже не только в сумме на счету, хотя и в ней тоже. Главное — придёт понимание: зарабатывать творчеством реально.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.