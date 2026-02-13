Девы раскроют тайну партнёра, а Козероги узнают об измене: таро-расклад на пятницу, 13 февраля

Девы избавятся от иллюзий и тайн в отношениях, а Козероги узнают о присутствии третьего лишнего. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 13 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на возвращение туда, откуда уже пытались уйти, и это создаст эмоциональную петлю.
- Профессиональная сфера (Император): символизирует необходимость занять жёсткую позицию, иначе вас начнут обходить.
- Здоровье (Тройка Мечей): предупреждает о психосоматической реакции на старую обиду.
Телец
- Любовь (Десятка Пентаклей): обещает разговор о будущем в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о скрытых интригах или недостоверной информации.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на попытки не свалиться от сильной усталости.
Близнецы
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предупреждает о манипуляции через жалость или эмоциональное давление.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает конкретный шанс укрепить доход.
- Здоровье (Колесница): символизирует ускорение процесса лечения и выздоровления.
Рак
- Любовь (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном отдалении без конфликтов и ссор.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск переоценить свои рычаги влияния.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Двойка Жезлов): символизирует выбор между безопасным и желанным.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает о конфликте, выигрыш в котором будет репутационно дорогим.
- Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из апатии и депрессии через смену фокуса.
Дева
- Любовь (Луна перевёрнутая): указывает на разоблачение иллюзий и тайн в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): символизирует монотонную, но успешную работу.
- Здоровье (Башня): предупреждает о ярких симптомах болезни, которые будет сложно терпеть.
Весы
- Любовь (Семёрка Кубков): говорит о самообмане или идеализации партнёра.
- Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): указывает на истощение творческих ресурсов.
- Здоровье (Туз Мечей): обещает точный диагноз или понимание причины плохого состояния.
Скорпион
- Любовь (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает восстановление тепла после затяжного периода отстранённости и холода.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует необходимость харизматичного лидерства.
- Здоровье (Десятка Жезлов): предупреждает, что хроническая болезнь может дать знать о себе.
Стрелец
- Любовь (Отшельник): указывает на добровольную дистанцию ради внутренней честности.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной приостановке всех проектов.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): предупреждает о третьем лице в отношениях или влиянии на них извне.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует полное погружение в работу как способ избежать негативных эмоций.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): предрекает улучшение состояния после болезни.
Водолей
- Любовь (Десятка Кубков): обещает ощущение эмоциональной завершённости.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на необходимости скрывать свои заслуги и планы.
- Здоровье (Повешенный перевёрнутая): предупреждает об опасных последствиях для организма, если вы не будете менять свои привычки.
Рыбы
- Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о резких словах, которые могут разрушить союз.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует нестабильность в рабочей компании.
- Здоровье (Императрица): обещает восстановление через базовую заботу: сон, питание и отдых.