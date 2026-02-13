Девы раскроют тайну партнёра, а Козероги узнают об измене: таро-расклад на пятницу, 13 февраля

ВКонтакте

Девы избавятся от иллюзий и тайн в отношениях, а Козероги узнают о присутствии третьего лишнего. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 13 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на возвращение туда, откуда уже пытались уйти, и это создаст эмоциональную петлю. Профессиональная сфера (Император): символизирует необходимость занять жёсткую позицию, иначе вас начнут обходить. Здоровье (Тройка Мечей): предупреждает о психосоматической реакции на старую обиду.

Телец

Любовь (Десятка Пентаклей): обещает разговор о будущем в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о скрытых интригах или недостоверной информации. Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на попытки не свалиться от сильной усталости.

Близнецы

Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предупреждает о манипуляции через жалость или эмоциональное давление. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает конкретный шанс укрепить доход. Здоровье (Колесница): символизирует ускорение процесса лечения и выздоровления.

Рак

Любовь (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном отдалении без конфликтов и ссор. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск переоценить свои рычаги влияния. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует выбор между безопасным и желанным. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает о конфликте, выигрыш в котором будет репутационно дорогим. Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из апатии и депрессии через смену фокуса.

Дева

Любовь (Луна перевёрнутая): указывает на разоблачение иллюзий и тайн в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): символизирует монотонную, но успешную работу. Здоровье (Башня): предупреждает о ярких симптомах болезни, которые будет сложно терпеть.

Весы

Любовь (Семёрка Кубков): говорит о самообмане или идеализации партнёра. Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): указывает на истощение творческих ресурсов. Здоровье (Туз Мечей): обещает точный диагноз или понимание причины плохого состояния.

Скорпион

Любовь (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает восстановление тепла после затяжного периода отстранённости и холода. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует необходимость харизматичного лидерства. Здоровье (Десятка Жезлов): предупреждает, что хроническая болезнь может дать знать о себе.

Стрелец

Любовь (Отшельник): указывает на добровольную дистанцию ради внутренней честности. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной приостановке всех проектов. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): предупреждает о третьем лице в отношениях или влиянии на них извне. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): символизирует полное погружение в работу как способ избежать негативных эмоций. Здоровье (Шестёрка Жезлов): предрекает улучшение состояния после болезни.

Водолей

Любовь (Десятка Кубков): обещает ощущение эмоциональной завершённости. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на необходимости скрывать свои заслуги и планы. Здоровье (Повешенный перевёрнутая): предупреждает об опасных последствиях для организма, если вы не будете менять свои привычки.

Рыбы