Судьбоносные изменения и решения: что принесёт февраль 2026, богатый на астрологические события

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Февраль 2026 года переполнен важными астрологическими событиями. После спокойного начала года звёзды готовят сюрпризы, всех буквально будет штормить. «Клопс» выяснил, что именно сейчас происходит и почему вторая половина месяца может стать для многих переломной.

С 10 февраля Венера перешла в знак Рыб. К середине месяца этот тандем будет ощущаться особенно отчётливо. Планета любви и финансов оказывается в самом чувствительном и размывающем границы знаке. Романтизация, идеализация, сострадание сейчас находятся на пике. Люди чаще действуют из эмоций, чем из расчёта.

В отношениях увеличивается потребность в глубине, но одновременно возникает большой риск самообмана: стоит быть начеку. В финансовых вопросах возможны сиюминутные траты и блажь, а не решения по выверенному плану.

13 февраля произойдёт куда более масштабное событие — Сатурн входит в знак Овна. Это начало нового долгосрочного цикла. Сатурн отвечает за структуру, ответственность и ограничения, а Овен — за инициативу и прямое действие.

Комбинация непростая: импульсивность сталкивается с необходимостью дисциплины. В общественном поле это может означать ужесточение правил, попытку навести порядок через жёсткие меры. В личной жизни могут поступать требования о взрослении и ответственности, либо же эти качества начнут раздражать в партнёре.

Этот переход особенно значим, потому что Сатурн находился в знаке Рыб почти три года — с 2023-го. Период размытых границ, неопределённости, кризиса веры и проверок на прочность завершается. Теперь начнётся фаза прямых действий. Это смена стихии из воды в огонь, и она редко проходит спокойно.

17 февраля — ключевая дата месяца. В этот день происходит солнечное затмение в 28 градусе Водолея. Затмения традиционно считаются точками перезапуска. Водолей связан с технологиями, инновациями, крупными сообществами, реформами и нестандартными решениями. На первый план выйдут темы коллективной ответственности, цифровых систем, социальных правил.

Плутон окончательно закрепился в Водолее в 2024 году. Однако сейчас затмение станет не разовым событием, а активацией многолетней трансформации. Многие астрологи считают, что Водолей покровительствует России.

18 февраля Солнце войдёт в знак Рыб — начинается сезон повышенной чувствительности. Рациональность и логика отойдут на второй план, усилится интуиция, изменится эмоциональный фон. В сочетании с недавним затмением это создаст атмосферу неопределённости: многое ощущается, но мало что ясно сформулировано, при этом страсти только накаляются.

20 февраля происходит редкое соединение Сатурна и Нептуна в первых градусах Овна. Это один из самых обсуждаемых аспектов года и одновременно начало нового многолетнего цикла. В прошлый раз Сатурн и Нептун встречались в 1989-м, то есть такое положение встречается лишь раз в 36 лет. Соединение этих планет всегда совпадает с крупными историческими сдвигами.

Сатурн символизирует реальность и границы, Нептун — идеалы и иллюзии. Их встреча предрекает столкновение мечты с необходимостью конкретных действий. В глобальном смысле это может означать попытку государств оформить идеологические проекты в жёсткую систему. В личной жизни может наступить момент, когда иллюзии либо обретают форму, либо разрушаются окончательно. Именно в этот период происходит как вступление в официальные отношения, так и разводы.

22 февраля Венера образует гармоничный аспект к Юпитеру в Раке. Это один из немногих спокойных дней месяца. Он связан с эмоциональной поддержкой, удачей в деловых переговорах и вопросах семьи. Однако эффект краткосрочный: общая напряжённость фона никуда не исчезнет.

26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в Рыбах. Начинается период пересмотра договорённостей, задержек, путаницы в документах и информационных сбоях. Рыбы усиливают туман: добавятся недосказанность, недопонимание, слухи. В это время лучше не спешить с окончательными решениями и внимательнее проверять детали.

27 февраля Солнце соединяется с Северным узлом в Рыбах — ещё один акцент на теме жизненного направления. Конец месяца подталкивает к вопросам: куда двигаться дальше и на чём строить планы?

Февраль 2026 года будет слишком насыщенным событиями, он сулит много внутренних перемен и колебаний. Месяц завершает несколько застывших этапов и одновременно запускает новые долгие циклы. Заканчивается трёхлетний сатурнианский период в Рыбах. Начинается новый этап Сатурна в Овне. Стартует очередной цикл Сатурн–Нептун, который формирует настрой на десятилетия.

Краткий прогноз для всех знаков зодиака

Овнам стоит готовиться к периоду взросления. Вам придётся брать больше ответственности, чем хотелось бы.

стоит готовиться к периоду взросления. Вам придётся брать больше ответственности, чем хотелось бы. Тельцы займутся пересмотром ценностей и окружения: не всем связям будет суждено сохраниться.

займутся пересмотром ценностей и окружения: не всем связям будет суждено сохраниться. У Близнецов в фокусе будет карьера и репутация. Ошибки станут явными, но и успех тоже.

в фокусе будет карьера и репутация. Ошибки станут явными, но и успех тоже. Раков ждут судьбоносные решения, связанные с обучением или переездом.

ждут судьбоносные решения, связанные с обучением или переездом. Львам стоит быть готовыми к тому, что финансовые обязательства потребуют внимания. Избегайте рискованных шагов.

стоит быть готовыми к тому, что финансовые обязательства потребуют внимания. Избегайте рискованных шагов. У Дев тема отношений выйдет на первый план. Либо они укрепятся, либо придёт окончательная ясность, которая не всегда значит что-то благоприятное.

тема отношений выйдет на первый план. Либо они укрепятся, либо придёт окончательная ясность, которая не всегда значит что-то благоприятное. Весам придётся навести порядок в режиме, работе и здоровье.

придётся навести порядок в режиме, работе и здоровье. Скорпионов ждёт месяц эмоциональных проверок. Тема любви и детей может стать ключевой.

ждёт месяц эмоциональных проверок. Тема любви и детей может стать ключевой. Стрельцы сфокусируются на доме и семье. Возможны серьёзные и важные разговоры с партнёром.

сфокусируются на доме и семье. Возможны серьёзные и важные разговоры с партнёром. Козерогов ожидает информационная атака. Проверяйте документы и не спешите с выводами.

ожидает информационная атака. Проверяйте документы и не спешите с выводами. У Водолеев финансовые вопросы потребуют дисциплины. Затмение может сорвать личные планы.

финансовые вопросы потребуют дисциплины. Затмение может сорвать личные планы. Рыбы окажутся в центре событий. Это будет месяц личного выбора и определения нового направления в жизни.

*Помните, что астрологические прогнозы не являются научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.