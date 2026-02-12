Не ругайся матом и отложи суды на потом: приметы на 13 февраля

Каждый год 13 февраля православные верующие вспоминают святителя Никиту Печерского, епископа Новгородского. В народной традиции этот день называют Никитой Пожарником. В 2026 году дата приходится на пятницу. Рассказываем, какие запреты и приметы с ней связаны.
Что нельзя делать 13 февраля:
- неосторожно обращаться с огнём, оставлять без присмотра свечи или что-то поджигать;
- ссориться, ругаться матом и оскорблять окружающих — считается, что злость может обернуться неприятностями и финансовыми трудностями;
- вступать в споры и начинать судебные разбирательства — по поверьям, исход будет не в вашу пользу;
- без особой необходимости выходить из дома — можно перехватить чужой негатив;
- посещать кладбища — по народным представлениям, это сулит беды.
Народные приметы на 13 февраля:
- дрова в печи плохо горят и сильно дымят — к потеплению;
- пламя разгорается быстро — к морозам;
- воробьи утепляют гнёзда — к похолоданию;
- вороны громко каркают — к метели;
- яркая луна ночью — следующий день будет ясным;
- иней — к снегопаду.