Не ругайся матом и отложи суды на потом: приметы на 13 февраля

Каждый год 13 февраля православные верующие вспоминают святителя Никиту Печерского, епископа Новгородского. В народной традиции этот день называют Никитой Пожарником. В 2026 году дата приходится на пятницу. Рассказываем, какие запреты и приметы с ней связаны.

Что нельзя делать 13 февраля:

  1. неосторожно обращаться с огнём, оставлять без присмотра свечи или что-то поджигать;
  2. ссориться, ругаться матом и оскорблять окружающих — считается, что злость может обернуться неприятностями и финансовыми трудностями;
  3. вступать в споры и начинать судебные разбирательства — по поверьям, исход будет не в вашу пользу;
  4. без особой необходимости выходить из дома — можно перехватить чужой негатив;
  5. посещать кладбища — по народным представлениям, это сулит беды.

Народные приметы на 13 февраля:

  1. дрова в печи плохо горят и сильно дымят — к потеплению;
  2. пламя разгорается быстро — к морозам;
  3. воробьи утепляют гнёзда — к похолоданию;
  4. вороны громко каркают — к метели;
  5. яркая луна ночью — следующий день будет ясным;
  6. иней — к снегопаду.
