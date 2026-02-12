Близнецы сбросят эмоциональную тяжесть, а Весы проявят инфантилизм: таро-расклад на четверг, 12 февраля

Близнецы отпустят тяжёлую ношу в отношениях, а Весы будут по-детски обижаться на партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 12 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на необходимость всё-таки принять решение, которое вы давно откладывали.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): говорит о неравном обмене в работе.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): символизирует чрезмерную импульсивность и агрессию, которые изматывают.
Телец
- Любовь (Туз Пентаклей): предрекает конкретные шаги партнёра. Вас порадуют не слова, а чёткие действия.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о распылении и иллюзиях по поводу будущих перспектив.
- Здоровье (Король Мечей): указывает на важность дисциплины в соблюдении режима.
Близнецы
- Любовь (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение — вы перестанете тянуть эмоциональную тяжесть.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает сбор информации и скрытое наблюдение.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о внутреннем напряжении, которое потребует физической разрядки.
Рак
- Любовь (Император): указывает на желание стабильности и чётких правил внутри отношений.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): говорит о недовольстве коллективом или атмосферой.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает нетерпение. Вам хочется быстрых и ярких подвигов сиюминутно.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме и способности повлиять на ситуацию.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.
Дева
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой раны.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает стабильное, медленное продвижение по карьерной лестнице.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о постепенном восстановлении после болезни.
Весы
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на детскую обиду или неоправданные ожидания.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за материальную сторону вопроса в работе.
- Здоровье (Сила): символизирует повышенную активность и оптимизм.
Скорпион
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предрекает подавление эмоций, которое может вылиться резкими словами и действиями.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о жёстком, но честном решении.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость баланса между работой и отдыхом.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): символизирует признание и внимание со стороны противоположного пола.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержку в делах.
- Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Луна): указывает на скрытые страхи и подозрения.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о погружении в работу как способе отвлечься от проблем.
- Здоровье (Туз Кубков): символизирует восстановление через положительные переживания.
Водолей
- Любовь (Десятка Кубков): предрекает гармонию и ощущение, что свои люди рядом.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости защищать своё мнение и позицию.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на потребность в полноценном отдыхе.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): символизирует возвращение к старым обидам в отношениях.
- Профессиональная сфера (Императрица): предрекает карьерный рост и поддержку со стороны начальства.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о нервном истощении после острого конфликта.