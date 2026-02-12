Близнецы сбросят эмоциональную тяжесть, а Весы проявят инфантилизм: таро-расклад на четверг, 12 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Близнецы отпустят тяжёлую ношу в отношениях, а Весы будут по-детски обижаться на партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 12 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на необходимость всё-таки принять решение, которое вы давно откладывали. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): говорит о неравном обмене в работе. Здоровье (Рыцарь Жезлов): символизирует чрезмерную импульсивность и агрессию, которые изматывают.

Телец

Любовь (Туз Пентаклей): предрекает конкретные шаги партнёра. Вас порадуют не слова, а чёткие действия. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о распылении и иллюзиях по поводу будущих перспектив. Здоровье (Король Мечей): указывает на важность дисциплины в соблюдении режима.

Близнецы

Любовь (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение — вы перестанете тянуть эмоциональную тяжесть. Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает сбор информации и скрытое наблюдение. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о внутреннем напряжении, которое потребует физической разрядки.

Рак

Любовь (Император): указывает на желание стабильности и чётких правил внутри отношений. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): говорит о недовольстве коллективом или атмосферой. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает нетерпение. Вам хочется быстрых и ярких подвигов сиюминутно. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей харизме и способности повлиять на ситуацию. Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.

Дева

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой раны. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает стабильное, медленное продвижение по карьерной лестнице. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о постепенном восстановлении после болезни.

Весы

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на детскую обиду или неоправданные ожидания. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за материальную сторону вопроса в работе. Здоровье (Сила): символизирует повышенную активность и оптимизм.

Скорпион

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предрекает подавление эмоций, которое может вылиться резкими словами и действиями. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о жёстком, но честном решении. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость баланса между работой и отдыхом.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Жезлов): символизирует признание и внимание со стороны противоположного пола. Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержку в делах. Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Луна): указывает на скрытые страхи и подозрения. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о погружении в работу как способе отвлечься от проблем. Здоровье (Туз Кубков): символизирует восстановление через положительные переживания.

Водолей

Любовь (Десятка Кубков): предрекает гармонию и ощущение, что свои люди рядом. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости защищать своё мнение и позицию. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на потребность в полноценном отдыхе.

Рыбы