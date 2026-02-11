Отсутствие понимания и яркие контрасты: Тамара Глоба рассказала, кому февраль может даться тяжело

ВКонтакте

Для Раков февраль станет противоречивым периодом: в начале месяца им будет сложно сориентироваться в происходящем, а ближе к концу откроются новые перспективы и вместе с ними — поводы для тревоги за близких. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

По словам астролога, первая декада пройдёт в ощущении неопределённости — придётся присматриваться к событиям и искать своё место в меняющихся обстоятельствах. В то же время важно не упустить поддержку со стороны семьи и партнёров, в том числе тех, кто находится далеко. Финансовых потерь и серьёзного удара по репутации не ожидается, однако новые проекты потребуют вложений и сил.

Со второй декады начнут открываться возможности, связанные с обучением, поездками и сотрудничеством с людьми из других городов и стран. Появятся новые идеи, планы и знакомства. Возможны романтические чувства вдали от дома.

По словам Тамары Глобы, во второй половине месяца стоит быть внимательнее к тем, кто дорог: период может принести переживания и утраты, поэтому важно беречь отношения и поддерживать близких.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.