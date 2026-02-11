Отложи шитьё и не ходи в лес: приметы на 12 февраля

В народном календаре 12 февраля — день Трёхсвятия. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 12 февраля:
- вязать, шить, стирать — придётся всё переделывать;
- ходить в лес и показываться на глаза животным — они могут навредить вам;
- ревновать — в семье начнутся ссоры и конфликты;
- ругаться — год пройдёт в ссорах и разногласиях;
- раздавать долги — проблемы с деньгами надолго задержатся в вашей жизни;
- ложиться на грязное постельное бельё — это приведёт к тяжёлой болезни.
Народные приметы на 12 февраля:
- ворона прячет клюв — к холодам;
- волки воют — к сильному похолоданию;
- сильный ветер — весна, лето и осень будут дождливыми;
- птицы беспокойно себя ведут — к снегопаду;
- крупный снег — к теплу;
- красная луна — к сильному ветру.