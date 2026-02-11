14:49

Отложи шитьё и не ходи в лес: приметы на 12 февраля

В народном календаре 12 февраля — день Трёхсвятия. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 12 февраля:

  1. вязать, шить, стирать — придётся всё переделывать;
  2. ходить в лес и показываться на глаза животным — они могут навредить вам;
  3. ревновать — в семье начнутся ссоры и конфликты;
  4. ругаться — год пройдёт в ссорах и разногласиях;
  5. раздавать долги — проблемы с деньгами надолго задержатся в вашей жизни;
  6. ложиться на грязное постельное бельё — это приведёт к тяжёлой болезни.

Народные приметы на 12 февраля:

  1. ворона прячет клюв — к холодам;
  2. волки воют — к сильному похолоданию;
  3. сильный ветер — весна, лето и осень будут дождливыми;
  4. птицы беспокойно себя ведут — к снегопаду;
  5. крупный снег — к теплу;
  6. красная луна — к сильному ветру.
