Скорпионы будут мучиться от внутреннего конфликта, а Козероги — от тревоги: таро-расклад на среду, 11 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
10:53
  1. Зодиак
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Скорпионы ощутят внутреннее неудовлетворение, а Козерогов загонит в угол собственная тревога. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 11 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичных отношений.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на стратегическое мышление. Вам удаётся смотреть дальше текущего дня.
  3. Здоровье (Девятка Пентаклей): символизирует устойчивость, если не нарушать режим.

Телец

  1. Любовь (Королева Мечей): предрекает честный, возможно холодный разговор без лишних сантиментов.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании дистанцироваться от задачи или даже задуматься о смене направления в карьере.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): указывает на недолговременный прилив энергии.

Близнецы

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует затухание страсти и конфликтов.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает финансовую или статусную стабильность.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что вы уже пересидели дома, пора вернуться к активности.

Рак

  1. Любовь (Семёрка Мечей): указывает на скрытые мотивы. Вы не всё проговариваете напрямую.
  2. Профессиональная сфера (Сила): предрекает спокойное преодоление давления без демонстративной борьбы.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске травм и переломов.

Лев

  1. Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует сильную обиду на партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание или маленькую победу.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на сильную усталость и апатию.

Дева

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вы будете балансировать между двумя важными решениями.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает сомнение в собственной компетентности.
  3.  Здоровье (Императрица): символизирует восстановление через базовые вещи: нормализацию режима сна и питания.

Весы

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на ностальгию или возвращение к прошлому.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о спорной ситуации, где выигрыш неочевиден.
  3. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует внутренний конфликт, который влияет на отношения.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает устойчивость и финансовое обогащение.
  3. Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает, что ваш организм держится из последних сил.

Стрелец

  1. Любовь (Паж Кубков): говорит о лёгком флирте и романтике.
  2. Профессиональная сфера (Башня): предрекает внезапное решение или неожиданную новость.
  3. Здоровье (Король Кубков): символизирует эмоциональное равновесие как основу физического состояния.

Козерог

  1. Любовь (Девятка Жезлов): указывает на настороженность и желание защищать свои границы. Не перегибайте с тревогой, иначе рискуете остаться в одиночестве.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о ясности ума и хорошем понимании ситуации.
  3. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предрекает усталость от изоляции. Вам будет полезно отправиться на прогулку или провести время с друзьями.

Водолей

  1. Любовь (Тройка Кубков): символизирует лёгкость в отношениях, поддержку и интересное общение.
  2. Профессиональная сфера (Император): обещает стабильность в работе.
  3. Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости снизить умственную нагрузку.

Рыбы

  1. Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на прояснение чувств.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает сосредоточенную работу и конкретный результат.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует переменчивое состояние.
