Скорпионы будут мучиться от внутреннего конфликта, а Козероги — от тревоги: таро-расклад на среду, 11 февраля

Скорпионы ощутят внутреннее неудовлетворение, а Козерогов загонит в угол собственная тревога. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 11 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичных отношений.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на стратегическое мышление. Вам удаётся смотреть дальше текущего дня.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): символизирует устойчивость, если не нарушать режим.
Телец
- Любовь (Королева Мечей): предрекает честный, возможно холодный разговор без лишних сантиментов.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании дистанцироваться от задачи или даже задуматься о смене направления в карьере.
- Здоровье (Туз Жезлов): указывает на недолговременный прилив энергии.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует затухание страсти и конфликтов.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает финансовую или статусную стабильность.
- Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что вы уже пересидели дома, пора вернуться к активности.
Рак
- Любовь (Семёрка Мечей): указывает на скрытые мотивы. Вы не всё проговариваете напрямую.
- Профессиональная сфера (Сила): предрекает спокойное преодоление давления без демонстративной борьбы.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске травм и переломов.
Лев
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует сильную обиду на партнёра.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание или маленькую победу.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на сильную усталость и апатию.
Дева
- Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вы будете балансировать между двумя важными решениями.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает сомнение в собственной компетентности.
- Здоровье (Императрица): символизирует восстановление через базовые вещи: нормализацию режима сна и питания.
Весы
- Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на ностальгию или возвращение к прошлому.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о спорной ситуации, где выигрыш неочевиден.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует внутренний конфликт, который влияет на отношения.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает устойчивость и финансовое обогащение.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает, что ваш организм держится из последних сил.
Стрелец
- Любовь (Паж Кубков): говорит о лёгком флирте и романтике.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает внезапное решение или неожиданную новость.
- Здоровье (Король Кубков): символизирует эмоциональное равновесие как основу физического состояния.
Козерог
- Любовь (Девятка Жезлов): указывает на настороженность и желание защищать свои границы. Не перегибайте с тревогой, иначе рискуете остаться в одиночестве.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): говорит о ясности ума и хорошем понимании ситуации.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предрекает усталость от изоляции. Вам будет полезно отправиться на прогулку или провести время с друзьями.
Водолей
- Любовь (Тройка Кубков): символизирует лёгкость в отношениях, поддержку и интересное общение.
- Профессиональная сфера (Император): обещает стабильность в работе.
- Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости снизить умственную нагрузку.
Рыбы
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на прояснение чувств.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает сосредоточенную работу и конкретный результат.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует переменчивое состояние.