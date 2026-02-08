Двойной удар: Тамара Глоба предупредила о резком повороте, который разделит февраль одного знака на «до» и «после»

ВКонтакте

Февраль для Близнецов может обернуться месяцем серьёзных перемен, которые затронут и личную жизнь, и карьеру. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Первая половина месяца потребует от Близнецов максимальной активности: важно успеть реализовать намеченные планы, особенно те, что связаны с поездками, делами партнёрами издалека, творческими проектами и личными достижениями. Именно в этот период возможны успех, внимание со стороны окружающих и новые чувства вдали от дома.

Во второй половине февраля ситуация начнёт меняться. Астролог предупреждает, что могут возникнуть обстоятельства, которые резко затормозят привычные процессы и заставят пересмотреть цели. Это время перестройки — прежде всего в карьере и жизненных приоритетах. При этом месяц в целом остаётся благоприятным для спорта, расширения круга общения и активной деятельности.

В финансовых и рабочих вопросах, по прогнозу Глобы, рядом с Близнецами появятся новые люди, однако часть прежнего окружения отойдёт на второй план. Астролог советует внимательно отнестись к тем, кто останется рядом, и беречь близких и верных людей.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.