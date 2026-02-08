Овны захотят замедлиться, а Близнецам стоит выдохнуть: таро-расклад на воскресенье, 8 февраля

Овны захотят замедлиться, а Близнецам стоит выдохнуть. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 8 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Отшельник
Воскресенье просит замедлиться. Не доказывать, не спорить, не тащить на себе весь мир. Лучшее, что вы можете сделать, — побыть наедине с собой и услышать собственные мысли.
Телец
Карта дня: Императрица
Дом, тело, удовольствие. День подходит для заботы о себе, вкусной еды, неспешных разговоров. Всё настоящее сегодня лечит лучше любых советов.
Близнецы
Карта дня: Двойка мечей
Вы стоите между «надо» и «хочу». Не принимайте резких решений — воскресенье дано, чтобы выдохнуть. Ответ придёт, когда вы перестанете торопить его.
Рак
Карта дня: Королева кубков
Чувствительность — ваша сила. День для тёплых встреч, искренних слов и эмоциональной близости. Главное — не раствориться в чужих чувствах полностью.
Лев
Карта дня: Солнце
Редкий случай, когда можно просто радоваться. Встречи, смех, дети, творчество — всё наполняет. Делитесь светом, но не требуйте аплодисментов.
Дева
Карта дня: Умеренность
Баланс важнее идеала. Не перегружайте день задачами — лучше сделать одно, но спокойно. Внутренний порядок важнее внешнего.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Речь не только о любви, но и о выборе. Воскресенье подсказывает: слушайте сердце, а не ожидания других. Честность с собой — главный ключ.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайтесь — это карта завершения. Что-то отжило своё и просится на выход. Позвольте этому уйти, чтобы освободить место для нового.
Стрелец
Карта дня: Колесо Фортуны
День может повернуться неожиданно. Принимайте происходящее с любопытством, а не с сопротивлением. Иногда лучший план — отсутствие плана.
Козерог
Карта дня: Император
Вы привыкли держать всё под контролем, но сегодня стоит делегировать или… просто отдохнуть. Мир не рухнет, если вы позволите себе паузу.
Водолей
Карта дня: Звезда
Тихая надежда и ощущение, что всё идёт правильно, даже если пока неясно как. Хороший день для мечтаний, планов и разговоров о будущем.
Рыбы
Карта дня: Луна
Интуиция обострена, эмоции глубоки. Возможны сомнения и странные сны. Не ищите логики — просто наблюдайте и берегите себя.