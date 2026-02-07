Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака в феврале будет заливать золотым дождём

ВКонтакте

Известный астролог Тамара Глоба в своём новом прогнозе назвала знак, для которого февраль может стать периодом особой финансовой удачи. По её словам, этим счастливчиком окажутся Рыбы.

У представителей этого знака сейчас обостряется интуиция, что позволяет им тонко чувствовать грядущие перемены и новые возможности. Именно это внутреннее чутьё может привести к неожиданным и выгодным предложениям, особенно в сфере творчества или на проектной работе.

«Февраль задаёт направление, а не гарантирует результат, — подчёркивает астролог. — Рыбам нужно прислушиваться к своему шестому чувству, но каждую перспективу обязательно проверять трезвым расчётом. Для тех, чей доход связан с креативом, это время может стать поистине "золотым"».

Таким образом, ключ к успеху для Рыб в этом месяце — умение соединить вдохновение с практичностью, чтобы поймать свою удачу за хвост.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.