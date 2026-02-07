Не спи один и не открывай окна: приметы на 8 февраля

В народном календаре 8 февраля — это день Фёдора Студита. Обычно в этот день приходят крепкие морозы. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 8 февраля:
- делать уборку в доме — вместе с мусором и пылью вы лишите дом удачи;
- спать одному — к вам придёт нечисть и сильно испугает;
- долго смотреться в зеркало — придёт злой дух;
- готовить блюда из картофеля — нарушителям грозят проблемы с желудком;
- открывать окна и держать их открытыми — души умерших близких придут и навсегда останутся в доме;
- пускать в дом трёхцветного кота — он может принести беды в дом;
- начинать новые дела — всё обернётся провалом и потерей денег.
Народные приметы на 8 февраля:
- ясно и безветренно — к ранней и тёплой весне;
- пасмурно и снег — к холодной и поздней весне;
- кошка долго смотрит в окно — к теплу;
- лошадь часто вздрагивает — к снегу;
- утром поют синицы — к морозам;
- много звёзд на небе — к урожаю льна;
- бледная луна — к большому количеству снега.