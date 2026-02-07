15:23

Не спи один и не открывай окна: приметы на 8 февраля

В народном календаре 8 февраля — это день Фёдора Студита. Обычно в этот день приходят крепкие морозы. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 8 февраля:

  1. делать уборку в доме — вместе с мусором и пылью вы лишите дом удачи;
  2. спать одному — к вам придёт нечисть и сильно испугает;
  3. долго смотреться в зеркало — придёт злой дух;
  4. готовить блюда из картофеля — нарушителям грозят проблемы с желудком;
  5. открывать окна и держать их открытыми — души умерших близких придут и навсегда останутся в доме;
  6. пускать в дом трёхцветного кота — он может принести беды в дом;
  7. начинать новые дела — всё обернётся провалом и потерей денег.

Народные приметы на 8 февраля:

  1. ясно и безветренно — к ранней и тёплой весне;
  2. пасмурно и снег — к холодной и поздней весне;
  3. кошка долго смотрит в окно — к теплу;
  4. лошадь часто вздрагивает — к снегу;
  5. утром поют синицы — к морозам;
  6. много звёзд на небе — к урожаю льна;
  7. бледная луна — к большому количеству снега.
