Близнецы захотят куда-то сорваться, а Весы встанут перед выбором: таро-расклад на субботу, 7 февраля

Близнецы захотят куда-то сорваться, а Весы встанут перед выбором. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 7 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен — Колесо Фортуны

Суббота может резко сменить настроение или планы. Не сопротивляйся — случай сегодня играет на твоей стороне.

Совет: лови момент, даже если он пришёл не по расписанию.

Телец — Императрица

День про заботу: о доме, теле, близких и себе. Хорошо всё, что связано с красотой и уютом.

Совет: побалуй себя без чувства вины.

Близнецы — Паж Жезлов

Вдохновение, спонтанность, желание куда-то сорваться. Отличный день для идей и новых знакомств.

Совет: не откладывай то, что зажгло прямо сейчас.

Рак — Луна

Эмоции могут быть противоречивыми. Возможны сомнения или странные сны.

Совет: не требуй от себя ясности — дай чувствам прожиться.

Лев — Сила

Твоя мягкая уверенность сегодня сильнее давления. Люди тянутся к тебе.

Совет: не доказывай — просто будь собой.

Дева — Отшельник

Хочется тишины и паузы. И это нормально. День хорош для одиночных прогулок и размышлений.

Совет: не объясняй никому своё желание побыть наедине.

Весы — Влюблённые

Перед тобой выбор — не обязательно драматичный, но важный.

Совет: слушай сердце, а не только логику.

Скорпион — Смерть

Не пугайся: карта про завершение этапа. Что-то уходит, освобождая место новому.

Совет: не цепляйся за то, что уже отжило.

Стрелец — Шут

Свобода, лёгкость, авантюра. День отлично подойдёт для поездок и спонтанных решений.

Совет: разреши себе быть несерьёзным.

Козерог — Император

Ты чувствуешь контроль над ситуацией. Хорошо решать бытовые и организационные вопросы.

Совет: возьми ответственность, но не превращай день в рабочий.

Водолей — Звезда

Надежда, вера, внутренний свет. Даже если неделя была тяжёлой — суббота лечит.

Совет: вспомни, ради чего ты вообще всё это делаешь.

Рыбы — Королева Кубков

Чувствительность на максимуме. Ты тонко улавливаешь настроение других.

Совет: не растворяйся в чужих эмоциях — береги свои.