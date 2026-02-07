Близнецы захотят куда-то сорваться, а Весы встанут перед выбором: таро-расклад на субботу, 7 февраля

Близнецы захотят куда-то сорваться, а Весы встанут перед выбором. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 7 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен — Колесо Фортуны
Суббота может резко сменить настроение или планы. Не сопротивляйся — случай сегодня играет на твоей стороне.
Совет: лови момент, даже если он пришёл не по расписанию.
Телец — Императрица
День про заботу: о доме, теле, близких и себе. Хорошо всё, что связано с красотой и уютом.
Совет: побалуй себя без чувства вины.
Близнецы — Паж Жезлов
Вдохновение, спонтанность, желание куда-то сорваться. Отличный день для идей и новых знакомств.
Совет: не откладывай то, что зажгло прямо сейчас.
Рак — Луна
Эмоции могут быть противоречивыми. Возможны сомнения или странные сны.
Совет: не требуй от себя ясности — дай чувствам прожиться.
Лев — Сила
Твоя мягкая уверенность сегодня сильнее давления. Люди тянутся к тебе.
Совет: не доказывай — просто будь собой.
Дева — Отшельник
Хочется тишины и паузы. И это нормально. День хорош для одиночных прогулок и размышлений.
Совет: не объясняй никому своё желание побыть наедине.
Весы — Влюблённые
Перед тобой выбор — не обязательно драматичный, но важный.
Совет: слушай сердце, а не только логику.
Скорпион — Смерть
Не пугайся: карта про завершение этапа. Что-то уходит, освобождая место новому.
Совет: не цепляйся за то, что уже отжило.
Стрелец — Шут
Свобода, лёгкость, авантюра. День отлично подойдёт для поездок и спонтанных решений.
Совет: разреши себе быть несерьёзным.
Козерог — Император
Ты чувствуешь контроль над ситуацией. Хорошо решать бытовые и организационные вопросы.
Совет: возьми ответственность, но не превращай день в рабочий.
Водолей — Звезда
Надежда, вера, внутренний свет. Даже если неделя была тяжёлой — суббота лечит.
Совет: вспомни, ради чего ты вообще всё это делаешь.
Рыбы — Королева Кубков
Чувствительность на максимуме. Ты тонко улавливаешь настроение других.
Совет: не растворяйся в чужих эмоциях — береги свои.