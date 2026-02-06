Тамара Глоба рассказала, кому февраль преподнесёт шикарные возможности во всех сферах жизни

ВКонтакте

Февраль станет для Львов временем, когда их забота о близких и внимание к дому будут вознаграждены неожиданными перспективами. Астролог Тамара Глоба указывает, что месяц начнётся с семейных и бытовых вопросов, но во второй половине откроет шикарные возможности для творчества и заработка.

Первая половина февраля пройдёт под знаком дома и близких. Львам предстоит уделить много времени детям, любимым людям и решению вопросов, связанных с жильем или имуществом. Этот период потребует внимательности в дорогах и бытовых делах, но он станет необходимой основой для будущих успехов.

Во второй половине месяца обстановка кардинально изменится. По словам Тамары Глобы, Львов ждут нестандартные творческие и финансовые возможности, которые могут прийти издалека или через неожиданные каналы. Обстоятельства начнут складываться удачно, а поддержка окружающих будет ощущаться особенно сильно — словно сама судьба играет на руку.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.