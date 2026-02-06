15:20

Не болтай попусту и не стриги волосы: приметы на 7 февраля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 7 февраля — Григорьев день. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 7 февраля:

  1. болтать попусту — всё сказанное в этот день сбудется;
  2. стричь волосы и ногти, особенно старикам и детям — можно не дожить до весны;
  3. хвастаться, гордиться чем-либо и хвалиться добрыми делами — иначе грозит голод, нищета, проблемы с близкими людьми;
  4. рассказывать о своих планах и мечтах — всё исполнится с точностью до наоборот.

Народные приметы на 7 февраля:

  1. сорока сидит на нижних ветках деревьев — к усилению ветра;
  2. синицы поют за окном — к морозам;
  3. кошка прячет морду — к холодам;
  4. много снега — к ранней и долгой осени;
  5. звёзды сияют — к морозу и вьюге.
6 500
Хобби приметы