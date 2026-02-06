Не болтай попусту и не стриги волосы: приметы на 7 февраля

В народном календаре 7 февраля — Григорьев день. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 7 февраля:
- болтать попусту — всё сказанное в этот день сбудется;
- стричь волосы и ногти, особенно старикам и детям — можно не дожить до весны;
- хвастаться, гордиться чем-либо и хвалиться добрыми делами — иначе грозит голод, нищета, проблемы с близкими людьми;
- рассказывать о своих планах и мечтах — всё исполнится с точностью до наоборот.
Народные приметы на 7 февраля:
- сорока сидит на нижних ветках деревьев — к усилению ветра;
- синицы поют за окном — к морозам;
- кошка прячет морду — к холодам;
- много снега — к ранней и долгой осени;
- звёзды сияют — к морозу и вьюге.