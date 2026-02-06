Овны будут действовать спонтанно, а Тельцы вспомнят о маленьких радостях: таро-расклад на пятницу, 6 февраля

Овны будут действовать спонтанно, а Тельцы вспомнят о маленьких радостях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 6 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
День: Рыцарь Жезлов
Пятница пройдёт активно: возможны спонтанные решения и резкие повороты. Главное — не действовать на эмоциях.
Совет: прежде чем рвануть вперёд, проверьте маршрут.
Телец
День: Девятка Пентаклей
Комфорт, уверенность и чувство, что вы всё делаете правильно. Хороший день для себя и своих маленьких радостей.
Совет: разрешите себе удовольствие без чувства вины.
Близнецы
День: Паж Мечей
Много новостей, разговоров и наблюдений. Возможны неожиданные сообщения или любопытные совпадения.
Совет: слушайте больше, чем говорите.
Рак
День: Королева Кубков
Эмоции будут на первом плане. Хороший день для искренних разговоров и заботы о близких.
Совет: не забывайте и о собственных чувствах.
Лев
День: Сила
Ваша мягкая уверенность сегодня сильнее давления. Можно добиться своего без конфликта.
Совет: спокойствие — ваш главный козырь.
Дева
День: Восьмёрка Пентаклей
Рабочая, собранная пятница. Результат принесёт внимание к деталям.
Совет: не распыляйтесь — делайте одно, но хорошо.
Весы
День: Справедливость
Придётся принимать взвешенное решение или расставлять точки над «и».
Совет: честность с собой важнее чужих ожиданий.
Скорпион
День: Смерть
Завершение этапа — без драмы, но окончательно. Освобождение принесёт облегчение.
Совет: не цепляйтесь за то, что уже отжило.
Стрелец
День: Тройка Жезлов
Появляется перспектива и ощущение движения вперёд. Хороший день для планов.
Совет: смотрите шире, чем сегодняшние задачи.
Козерог
День: Император
Пятница потребует ответственности и чёткости. Вы в позиции силы.
Совет: не забывайте, что контроль — это не жёсткость, а порядок.
Водолей
День: Звезда
Надежда, вдохновение и ощущение, что всё складывается не зря.
Совет: доверьтесь процессу, даже если путь не до конца ясен.
Рыбы
День: Луна
Настроение может колебаться, возможны сомнения и путаница.
Совет: не делайте поспешных выводов — ясность придёт позже.