Овны будут действовать спонтанно, а Тельцы вспомнят о маленьких радостях: таро-расклад на пятницу, 6 февраля

Овны будут действовать спонтанно, а Тельцы вспомнят о маленьких радостях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 6 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

День: Рыцарь Жезлов

Пятница пройдёт активно: возможны спонтанные решения и резкие повороты. Главное — не действовать на эмоциях.

Совет: прежде чем рвануть вперёд, проверьте маршрут.

Телец

День: Девятка Пентаклей

Комфорт, уверенность и чувство, что вы всё делаете правильно. Хороший день для себя и своих маленьких радостей.

Совет: разрешите себе удовольствие без чувства вины.

Близнецы

День: Паж Мечей

Много новостей, разговоров и наблюдений. Возможны неожиданные сообщения или любопытные совпадения.

Совет: слушайте больше, чем говорите.

Рак

День: Королева Кубков

Эмоции будут на первом плане. Хороший день для искренних разговоров и заботы о близких.

Совет: не забывайте и о собственных чувствах.

Лев

День: Сила

Ваша мягкая уверенность сегодня сильнее давления. Можно добиться своего без конфликта.

Совет: спокойствие — ваш главный козырь.

Дева

День: Восьмёрка Пентаклей

Рабочая, собранная пятница. Результат принесёт внимание к деталям.

Совет: не распыляйтесь — делайте одно, но хорошо.

Весы

День: Справедливость

Придётся принимать взвешенное решение или расставлять точки над «и».

Совет: честность с собой важнее чужих ожиданий.

Скорпион

День: Смерть

Завершение этапа — без драмы, но окончательно. Освобождение принесёт облегчение.

Совет: не цепляйтесь за то, что уже отжило.

Стрелец

День: Тройка Жезлов

Появляется перспектива и ощущение движения вперёд. Хороший день для планов.

Совет: смотрите шире, чем сегодняшние задачи.

Козерог

День: Император

Пятница потребует ответственности и чёткости. Вы в позиции силы.

Совет: не забывайте, что контроль — это не жёсткость, а порядок.

Водолей

День: Звезда

Надежда, вдохновение и ощущение, что всё складывается не зря.

Совет: доверьтесь процессу, даже если путь не до конца ясен.

Рыбы

День: Луна

Настроение может колебаться, возможны сомнения и путаница.

Совет: не делайте поспешных выводов — ясность придёт позже.