Не ешь пельмени и отложи стрижку на потом: приметы на 6 февраля

В народном календаре 6 февраля чтят память блаженной Ксении Петербургской. По старому стилю эта дата считалась серединой зимы. Рассказываем, какие запреты и приметы с ней связывали.

Что нельзя делать 6 февраля:

  1. стричь волосы и ногти — по поверьям, можно лишиться части достатка, здоровья и удачи;
  2. лениться и предаваться безделью — год может пройти с неудачами;
  3. ставить вино, брагу или квас — напитки не удадутся;
  4. стирать постельное бельё или переставлять кровать — это сулит проблемы со здоровьем;
  5. завязывать узлы — считалось, что так можно притянуть в дом злые силы;
  6. лепить и есть пельмени — к бедности и нужде надолго.

Народные приметы на 6 февраля

  1. сильная метель — зима задержится;
  2. безветренная погода — вторая половина августа будет сухой;
  3. облаков мало, но они высоко — весна близко;
  4. звёздное небо — к потеплению;
  5. звёзд не видно — к ухудшению погоды.
