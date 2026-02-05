Не ешь пельмени и отложи стрижку на потом: приметы на 6 февраля

В народном календаре 6 февраля чтят память блаженной Ксении Петербургской. По старому стилю эта дата считалась серединой зимы. Рассказываем, какие запреты и приметы с ней связывали.
Что нельзя делать 6 февраля:
- стричь волосы и ногти — по поверьям, можно лишиться части достатка, здоровья и удачи;
- лениться и предаваться безделью — год может пройти с неудачами;
- ставить вино, брагу или квас — напитки не удадутся;
- стирать постельное бельё или переставлять кровать — это сулит проблемы со здоровьем;
- завязывать узлы — считалось, что так можно притянуть в дом злые силы;
- лепить и есть пельмени — к бедности и нужде надолго.
Народные приметы на 6 февраля
- сильная метель — зима задержится;
- безветренная погода — вторая половина августа будет сухой;
- облаков мало, но они высоко — весна близко;
- звёздное небо — к потеплению;
- звёзд не видно — к ухудшению погоды.