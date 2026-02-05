Весы заявят о себе, а Рыбы будут выбирать среди множества воздыхателей: таро-расклад на четверг, 5 февраля

Весам предстоит важный разговор, в котором получится заявить о себе, а Рыбы будут окружены ухажёрами. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 5 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Мечей): указывает на недосказанность: либо вы что-то скрываете, либо чувствуете, что с вами не до конца честны.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает уверенность и ощущение, что вы стоите на твёрдой почве, даже если вокруг хаос.
- Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о перепадах самочувствия.
Телец
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует скуку или эмоциональное равнодушие. Это происходит не из-за отсутствия чувств, а из-за усталости и будничности.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает размышления о будущем: сегодня вы чётко увидите, куда хотите двигаться дальше.
- Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о возможности сбросить лишнее напряжение, если позволите себе полноценный отдых.
Близнецы
- Любовь (Король Кубков): указывает на зрелые чувства, спокойные, без драмы, но с глубиной.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует выход из тревоги по поводу денег или статуса.
- Здоровье (Семёрка Мечей): говорит, что сейчас ваш организм работает на автомате.
Рак
- Любовь (Паж Пентаклей): предрекает осторожный, но искренний шаг навстречу.
- Профессиональная сфера (Сила): обещает день, когда вы справляетесь аккуратно, не давя ни на себя, ни на других.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от того, что эмоционально истощает.
Лев
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании в собственных ожиданиях от отношений.
- Профессиональная сфера (Императрица): символизирует рост, комфорт и ощущение, что вас ценят.
- Здоровье (Туз Кубков): обещает улучшение состояния через эмоции и поддержку окружающих.
Дева
- Любовь (Десятка Мечей): предрекает резкий, но освобождающий момент. Иллюзии разрушатся, зато вам станет легче.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном продвижении по карьерной лестнице.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Иерофант): указывает на важный разговор, который поможет вам расставить границы в паре и заявить о своих желаниях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает момент, когда правда вырвется наружу.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): говорит о перенапряжении нервной системы.
Скорпион
- Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует возвращение к человеку из прошлого.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на рабочие споры, которые на самом деле подстёгивают вас.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости ухаживать как за телом, так и за разумом.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение от внутреннего запрета. Вы наконец дадите волю чувствам.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): символизирует неожиданный поворот, день может приятно удивить.
- Здоровье (Королева Кубков): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Туз Жезлов): указывает на вспышку страсти и желания.
- Профессиональная сфера (Повешенный перевёрнутая): предрекает сдвиг с мёртвой точки после периода застоя и неразберихи.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о нехватке качественного сна и отдыха.
Водолей
- Любовь (Девятка Кубков): обещает удовольствие от общения или встречи без обязательств.
- Профессиональная сфера (Король Мечей перевёрнутая): указывает на жёсткий разговор или давление со стороны авторитетных лиц.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Семёрка Кубков): говорит о том, что вы сможете выбирать из множества вариантов ухажёров.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает вашу устойчивость и поддержку со стороны окружения.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и восстановлении.