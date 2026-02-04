Молотки в руки: Тамара Глоба рассказала, кому февраль велит ремонтировать жильё или обзаводиться новым

ВКонтакте

Начало февраля для представителей знака Скорпион пройдёт под знаком жилья и бытовых перемен. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Астролог советует отнестись к домашним делам в этом месяце с особенным вниманием. Февраль, по прогнозу, потребует заняться вопросами, связанными с жильём: ремонтом, перепланировкой или другими изменениями в личном пространстве.

Возможны и переезды. Наиболее удачным временем для смены места жительства Скорпионов станет первая декада февраля. В то же время во второй половине месяца могут возникнуть сложности — как с самими переездами, так и с семейными делами. Вероятны спорные ситуации и напряжённые разговоры с близкими, поэтому представителям водной стихии советуют запастись терпением и не откладывать важные бытовые решения.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.