Не отказывай в помощи и не завидуй людям: приметы на 5 февраля

В народном календаре 5 февраля — Агафьев день. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 5 февраля:
- отказывать людям в помощи — вы навсегда лишитесь удачи;
- веселиться, громко говорить и смеяться, а также бездельничать и лениться — иначе вам грозят беды и нищета;
- поднимать с земли деньги — можно притянуть к себе большие беды;
- браниться и сквернословить — вы можете потерять все свои сбережения;
- танцевать — можно поссориться с дорогим человеком;
- жадничать и завидовать — это принесёт вам только слёзы и несчастья;
- смотреть на падающие звёзды ночью — из-за этого кто-то из близких умрёт.
Народные приметы на 5 февраля:
- синица поёт — к морозу;
- белки активничают — к теплу;
- мороз и яркое солнце — к жаркому августу;
- много снега — к хорошему урожаю зерна;
- погода в этот день предсказывает погоду следующей зимой.