Не отказывай в помощи и не завидуй людям: приметы на 5 февраля

В народном календаре 5 февраля — Агафьев день. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 5 февраля:

  1. отказывать людям в помощи — вы навсегда лишитесь удачи;
  2. веселиться, громко говорить и смеяться, а также бездельничать и лениться — иначе вам грозят беды и нищета;
  3. поднимать с земли деньги — можно притянуть к себе большие беды;
  4. браниться и сквернословить — вы можете потерять все свои сбережения;
  5. танцевать — можно поссориться с дорогим человеком;
  6. жадничать и завидовать — это принесёт вам только слёзы и несчастья;
  7. смотреть на падающие звёзды ночью — из-за этого кто-то из близких умрёт.

Народные приметы на 5 февраля:

  1. синица поёт — к морозу;
  2. белки активничают — к теплу;
  3. мороз и яркое солнце — к жаркому августу;
  4. много снега — к хорошему урожаю зерна;
  5. погода в этот день предсказывает погоду следующей зимой.
