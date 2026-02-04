Овны вырвутся из старого сценария, а у Близнецов начнётся внутренняя оттепель: таро-расклад на среду, 4 февраля

Овны перерастут старые паттерны, проявив больше бдительности в отношениях, а Близнецы внутренне оттают и позволят себе окунуться в любовные чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 4 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Девятка Жезлов): говорит о вашей бдительности. Вы держите внутреннюю дистанцию, потому что не хотите повторения старого сценария.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): указывает на путаницу в решениях или неверно понятые слова. Сегодня важно перепроверять информацию.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует восстановление через умеренность в режиме.
Телец
- Любовь (Тройка Пентаклей): предрекает ощущение равного партнёрства.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о том, что день будет хорош для корректировки рабочих планов.
- Здоровье (Паж Кубков): указывает на чувствительность к мелочам и на то, что настроение будет напрямую влиять на самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует внутреннюю оттепель: вы перестанете тонуть в обиде на прошлое.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткую позицию и умение поставить точку в споре.
- Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): говорит о проблемах с пищеварением.
Рак
- Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное развитие отношений. Вы смотрите, как растут ваши чувства.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): символизирует напряжённую коммуникацию, где лучше не показывать своё упрямство.
- Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о паузе в общении и игнорировании вас.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает оптимистичный взгляд в будущее и понимание, куда двигаться дальше.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на упадок сил из-за недосыпа и недоедания.
Дева
- Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует нежность в отношениях.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из кризисной точки и что худшее осталось позади.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость упорства в занятиях спорта или соблюдении режима.
Весы
- Любовь (Королева Жезлов): предрекает уверенность и привлекательность. Сегодня вас будет сложно не заметить.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о том, что вам будет сложно распрощаться с какой-либо творческой идеей.
- Здоровье (Двойка Мечей): символизирует внутренний конфликт, который отражается в теле.
Скорпион
- Любовь (Паж Мечей): указывает на осторожный интерес к партнёру и желание прощупать почву.
- Профессиональная сфера (Девятка Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании конечным результатом.
- Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание выйти за рамки привычных отношений или ролей.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание или маленькую победу.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит, что вам не стоит поддаваться на уловки и обещания волшебной таблетки от недуга.
Козерог
- Любовь (Двойка Жезлов): указывает на тяжёлый выбор: вы прикидываете, стоит ли оставаться и дальше в этих отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает рассеивание иллюзий относительно работы.
- Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в тишине и снижении внешних раздражителей.
Водолей
- Любовь (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит об облегчении. Вы перестаёте тащить чужую эмоциональную ношу.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на появление новой интересной задачи или идеи.
- Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Четвёрка Мечей): символизирует паузу и необходимость перевести дух в отношениях.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутый): говорит о сомнениях в собственных силах. Сегодня вам важно не обесценить себя.
- Здоровье (Колесница): указывает на улучшение самочувствия через движение и смену обстановки.