Овны вырвутся из старого сценария, а у Близнецов начнётся внутренняя оттепель: таро-расклад на среду, 4 февраля

Овны перерастут старые паттерны, проявив больше бдительности в отношениях, а Близнецы внутренне оттают и позволят себе окунуться в любовные чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 4 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Девятка Жезлов): говорит о вашей бдительности. Вы держите внутреннюю дистанцию, потому что не хотите повторения старого сценария. Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): указывает на путаницу в решениях или неверно понятые слова. Сегодня важно перепроверять информацию. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует восстановление через умеренность в режиме.

Телец

Любовь (Тройка Пентаклей): предрекает ощущение равного партнёрства. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о том, что день будет хорош для корректировки рабочих планов. Здоровье (Паж Кубков): указывает на чувствительность к мелочам и на то, что настроение будет напрямую влиять на самочувствие.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует внутреннюю оттепель: вы перестанете тонуть в обиде на прошлое. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткую позицию и умение поставить точку в споре. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): говорит о проблемах с пищеварением.

Рак

Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное развитие отношений. Вы смотрите, как растут ваши чувства. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): символизирует напряжённую коммуникацию, где лучше не показывать своё упрямство. Здоровье (Королева Пентаклей): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о паузе в общении и игнорировании вас. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает оптимистичный взгляд в будущее и понимание, куда двигаться дальше. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на упадок сил из-за недосыпа и недоедания.

Дева

Любовь (Рыцарь Кубков): символизирует нежность в отношениях. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из кризисной точки и что худшее осталось позади. Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость упорства в занятиях спорта или соблюдении режима.

Весы

Любовь (Королева Жезлов): предрекает уверенность и привлекательность. Сегодня вас будет сложно не заметить. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о том, что вам будет сложно распрощаться с какой-либо творческой идеей. Здоровье (Двойка Мечей): символизирует внутренний конфликт, который отражается в теле.

Скорпион

Любовь (Паж Мечей): указывает на осторожный интерес к партнёру и желание прощупать почву. Профессиональная сфера (Девятка Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании конечным результатом. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание выйти за рамки привычных отношений или ролей. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание или маленькую победу. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит, что вам не стоит поддаваться на уловки и обещания волшебной таблетки от недуга.

Козерог

Любовь (Двойка Жезлов): указывает на тяжёлый выбор: вы прикидываете, стоит ли оставаться и дальше в этих отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает рассеивание иллюзий относительно работы. Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в тишине и снижении внешних раздражителей.

Водолей

Любовь (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит об облегчении. Вы перестаёте тащить чужую эмоциональную ношу. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на появление новой интересной задачи или идеи. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рыбы