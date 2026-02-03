Время заслуженной славы: Тамара Глоба назвала счастливчика, на которого весь мир обратит внимание в феврале

ВКонтакте

В феврале представители знака Рыба смогут заняться творчеством и проектами, которые принесут долгожданное признание. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Начало месяца станет периодом подготовки к важным переменам. В это время будут формироваться идеи и замыслы, которые позже начнут активно развиваться и выходить на первый план.

Уже со второй недели февраля, а особенно во второй половине месяца, Рыбы почувствуют прилив вдохновения. На первый план выйдут творчество, интеллектуальные занятия и новые дела. В жизни появятся люди, которым будут интересны взгляды, цели и планы представителей знака.

Как отмечает Глоба, окружающие начнут внимательнее присматриваться к Рыбам — интерес будет вызывать не только личная жизнь, но и то, что они готовы предложить миру: идеи, инициативы, проекты, которые можно развивать в обществе или для себя.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.