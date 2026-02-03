12:13

Не выходи из дома без острой нужды и воздержись от желания заглянуть в чужое окно: приметы на 4 февраля

В народном календаре 4 февраля отмечают день Тимофея Полузимника. По поверьям, в это время зима может напомнить о себе крепкими морозами. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 4 февраля:

  1. ругаться и ссориться — конфликты обернутся долгими обидами;
  2. идти на риск — можно потерпеть серьёзную неудачу;
  3. выносить мусор — лишите дом удачи и спокойствия;
  4. покидать жильё без особой нужды — можно встретить неприятности;
  5. стричь волосы или делать маникюр — могут начаться проблемы в личной жизни;
  6. ходить в баню или сауну — велик риск травм и несчастных случаев;
  7. устраивать шумные вечеринки и засиживаться допоздна — к утрате возможностей;
  8. переступать порог с левой ноги — весь месяц пройдёт впустую;
  9. вмешиваться в чужие семейные конфликты — испортите отношения с близкими;
  10. заглядывать в чужие окна — беды посторонних могут прилипнуть к вам.

Народные приметы на 4 февраля:

  1. если окна запотели, скоро потеплеет;
  2. морозные узоры на стёклах смотрят вверх — холода затянутся, вниз — к оттепели;
  3. ясная погода — весна придёт рано;
  4. снег — к хорошему урожаю зерна;
  5. если снег липкий — к скорой оттепели;
  6. метель в этот день — будет заметать всю неделю.
