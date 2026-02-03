Не выходи из дома без острой нужды и воздержись от желания заглянуть в чужое окно: приметы на 4 февраля

В народном календаре 4 февраля отмечают день Тимофея Полузимника. По поверьям, в это время зима может напомнить о себе крепкими морозами. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 4 февраля:
- ругаться и ссориться — конфликты обернутся долгими обидами;
- идти на риск — можно потерпеть серьёзную неудачу;
- выносить мусор — лишите дом удачи и спокойствия;
- покидать жильё без особой нужды — можно встретить неприятности;
- стричь волосы или делать маникюр — могут начаться проблемы в личной жизни;
- ходить в баню или сауну — велик риск травм и несчастных случаев;
- устраивать шумные вечеринки и засиживаться допоздна — к утрате возможностей;
- переступать порог с левой ноги — весь месяц пройдёт впустую;
- вмешиваться в чужие семейные конфликты — испортите отношения с близкими;
- заглядывать в чужие окна — беды посторонних могут прилипнуть к вам.
Народные приметы на 4 февраля:
- если окна запотели, скоро потеплеет;
- морозные узоры на стёклах смотрят вверх — холода затянутся, вниз — к оттепели;
- ясная погода — весна придёт рано;
- снег — к хорошему урожаю зерна;
- если снег липкий — к скорой оттепели;
- метель в этот день — будет заметать всю неделю.