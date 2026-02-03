Скорпионы разочаруются в реальности, а Козероги погрузятся в эмоциональную скуку: таро-расклад на вторник, 3 февраля

ВКонтакте

Скорпионы будут мечтать об идеальной картинке, но столкнутся с реальностью, а Козероги заскучают в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 3 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ощущение, что вас недооценивают. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о страхе упустить выгоду или остаться за бортом, даже если объективно всё не так плохо. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует, что сегодня день будет хорош для закладывания новых полезных привычек.

Телец

Любовь (Император перевёрнутая): предрекает раздражение из-за чрезмерного контроля в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать своё, даже если лень вступать в спор. Здоровье (Десятка Кубков): говорит о том, что самочувствие напрямую связано с эмоциональной атмосферой дома.

Близнецы

Любовь (Королева Мечей перевёрнутая): символизирует резкость слов. Вы можете сказать правду, но используя другой тон. Профессиональная сфера (Паж Кубков): предрекает неожиданное, но перспективное предложение. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на необходимость равномерно распределять умственную нагрузку.

Рак

Любовь (Девятка Пентаклей): говорит о том, что вам будет комфортно в одиночестве и не будет нужды в подпитке извне. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов перевёрнутая): символизирует разочарование в результатах и сдвиг сроков. Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение и необходимость в физической разрядке.

Лев

Любовь (Паж Жезлов): предрекает спонтанный интерес или неожиданное сообщение. Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): говорит о шаткой уверенности в деньгах или статусе. Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует необходимость отказаться от того, что истощает — неправильного режима, недосыпа и некачественной еды.

Дева

Любовь (Иерофант): указывает на разговор, расставляющий всё по местам. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает конфликты и ссоры в коллективе. Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание: вы смотрите, вырастет ли общение во что-то большее. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на потерю мотивации или резкое снижение энтузиазма. Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в идеальной картинке. Реальность оказывается сложнее. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на уход от напряжённой темы или задачи. Здоровье (Паж Мечей): символизирует нервное возбуждение и сильную усталость.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о словах, сказанных не вовремя. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает день, когда ответственность давит сильнее обычного. Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на нестабильность самочувствия.

Козерог

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует эмоциональную скуку или равнодушие. Профессиональная сфера (Сила перевёрнутая): говорит о внутреннем выгорании и скрытом раздражении к работе. Здоровье (Императрица): предрекает проблемы с репродуктивной системой.

Водолей

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): указывает на подавленные эмоции и нежелание их раскрывать окружающим. Профессиональная сфера (Туз Мечей): символизирует резкое осознание или чёткое решение. Здоровье (Семёрка Кубков): говорит о рассеянности и ощущении, что вам недостаёт расслабленности разума.

