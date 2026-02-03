Скорпионы разочаруются в реальности, а Козероги погрузятся в эмоциональную скуку: таро-расклад на вторник, 3 февраля

Скорпионы будут мечтать об идеальной картинке, но столкнутся с реальностью, а Козероги заскучают в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 3 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ощущение, что вас недооценивают.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о страхе упустить выгоду или остаться за бортом, даже если объективно всё не так плохо.
- Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует, что сегодня день будет хорош для закладывания новых полезных привычек.
Телец
- Любовь (Император перевёрнутая): предрекает раздражение из-за чрезмерного контроля в паре.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать своё, даже если лень вступать в спор.
- Здоровье (Десятка Кубков): говорит о том, что самочувствие напрямую связано с эмоциональной атмосферой дома.
Близнецы
- Любовь (Королева Мечей перевёрнутая): символизирует резкость слов. Вы можете сказать правду, но используя другой тон.
- Профессиональная сфера (Паж Кубков): предрекает неожиданное, но перспективное предложение.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на необходимость равномерно распределять умственную нагрузку.
Рак
- Любовь (Девятка Пентаклей): говорит о том, что вам будет комфортно в одиночестве и не будет нужды в подпитке извне.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов перевёрнутая): символизирует разочарование в результатах и сдвиг сроков.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение и необходимость в физической разрядке.
Лев
- Любовь (Паж Жезлов): предрекает спонтанный интерес или неожиданное сообщение.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): говорит о шаткой уверенности в деньгах или статусе.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует необходимость отказаться от того, что истощает — неправильного режима, недосыпа и некачественной еды.
Дева
- Любовь (Иерофант): указывает на разговор, расставляющий всё по местам.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает конфликты и ссоры в коллективе.
- Здоровье (Тройка Кубков): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание: вы смотрите, вырастет ли общение во что-то большее.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на потерю мотивации или резкое снижение энтузиазма.
- Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в идеальной картинке. Реальность оказывается сложнее.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на уход от напряжённой темы или задачи.
- Здоровье (Паж Мечей): символизирует нервное возбуждение и сильную усталость.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о словах, сказанных не вовремя.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает день, когда ответственность давит сильнее обычного.
- Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на нестабильность самочувствия.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует эмоциональную скуку или равнодушие.
- Профессиональная сфера (Сила перевёрнутая): говорит о внутреннем выгорании и скрытом раздражении к работе.
- Здоровье (Императрица): предрекает проблемы с репродуктивной системой.
Водолей
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): указывает на подавленные эмоции и нежелание их раскрывать окружающим.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): символизирует резкое осознание или чёткое решение.
- Здоровье (Семёрка Кубков): говорит о рассеянности и ощущении, что вам недостаёт расслабленности разума.
Рыбы
- Любовь (Тройка Мечей): предрекает эмоциональный укол от партнёра. Это не станет катастрофой, но правда будет неприятна.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на погружение в дело, которое отвлекает от лишних мыслей.
- Здоровье (Король Жезлов): хорошее самочувствие.