Скорпионы вступят в бой за свои границы, а Весы откроют эру спокойствия: гороскоп на рабочую неделю с 2 по 6 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ближайшие семь дней представители некоторых знаков будут принимать трудные и даже судьбоносные решения. Другим же повезёт чуточку больше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 2 по 6 февраля.

Овен

В один из дней купюра или монета, давно сбежавшая из кошелька в вольное путешествие, решит, что пора вернуться. Она подмигнёт лучу солнца, упавшему на кухонный стол, или тихо кашлянёт из-под клавиатуры — словом, напомнит о себе ровно в тот миг, когда мысль «денег не хватает» уже созрела в голове. Ловите себя на улыбке: даже мелочь, оказывается, иногда играет в прятки, чтобы преподать маленький урок.

Телец