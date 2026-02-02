Скорпионы вступят в бой за свои границы, а Весы откроют эру спокойствия: гороскоп на рабочую неделю с 2 по 6 февраля

В ближайшие семь дней представители некоторых знаков будут принимать трудные и даже судьбоносные решения. Другим же повезёт чуточку больше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 2 по 6 февраля.
Овен
В один из дней купюра или монета, давно сбежавшая из кошелька в вольное путешествие, решит, что пора вернуться. Она подмигнёт лучу солнца, упавшему на кухонный стол, или тихо кашлянёт из-под клавиатуры — словом, напомнит о себе ровно в тот миг, когда мысль «денег не хватает» уже созрела в голове. Ловите себя на улыбке: даже мелочь, оказывается, иногда играет в прятки, чтобы преподать маленький урок.
Телец
Начальник или коллега сделает неожиданный, щедрый комплимент вашей давней работе. Это вызовет странное чувство: а что, если вся наша гонка за признанием — просто сложный способ услышать вовремя сказанное «спасибо»? Бывает. Иногда аплодисменты приходят тогда, когда артист уже мысленно покинул сцену.
Близнецы
- Вы станете невольным свидетелем мелкого, но показательного акта предательства в кругу малознакомых людей: коллега присвоит чью-то идею, знакомый промолчит в чужую пользу. Это не заденет лично, но послужит холодным и точным напоминанием: доверие — это всегда аванс, а не гарантия.
Рак
- В интимной близости (или в моменте глубокой нежности с партнером) откроется новый, простой и понятный жест или слово. Это будет не страсть. Скорее тихое изобретение вашего общего языка, маленький шифр, который сделает связь чуть более своей и неприкосновенной.
Лев
- Конкуренция, которая отнимала силы, внезапно исчезнет сама собой. Быть может, соперник сменит интересы или проект закроют. И какой же странный вкус у этой победы, дарованной не усилием, а простым исчезновением финишной черты? Окажется, что самым ценным призом может стать возвращённое душевное спокойствие, а не титул.
Дева
- Вам подадут идеальный кофе или чай той крепости, температуры и сладости, о которой вы сами не догадались бы попросить. Это сделает бариста, который просто угадал настроение, или друг, машинально наливающий вам чашку. И в этой секунде точного, почти немого попадания в желание появится мысль: «Вот она, забота Вселенной». Речь не всегда про громкое чудо, просто иногда мир подстраивается под наши тайные нужды.
-
Весы
Вы чисто физически ощутите, как из памяти стирается ненужное: номер телефона, пароль от старой почты, имя персонажа из сериала. Мозг проведёт собственную уборку, освобождая место по технологии Мари Кондо. И разве это не лучший пример того, что забвение — такая же важная функция, как и память?
Скорпион
- На вас попытаются переложить чужую работу или ответственность под благовидным предлогом. Но внутренний компас — вот уж удивительно — даст чёткий и твёрдый сигнал к отказу. Он прозвучит ровно, без колебаний. Тихая уверенность в своём праве сказать «нет» откроет простую истину: самая прочная граница — это холодное, безупречное спокойствие, которым её охраняют.
Стрелец
- В общественном месте — в кафе или в транспорте — вы услышите отрывок классической музыки, который идеально ляжет на текущее душевное состояние. Будто дирижёр где-то наверху на секунду включил саундтрек к вашей жизни, чтобы вы прочувствовали всю её камерность.
Козерог
- Увы, скоро придётся иметь дело с бюрократической системой — сайтом госуслуг, банком, кол-центром. И в самый безнадёжный момент вас соединят с оператором, который действительно захочет помочь. Парадоксально: встреча с человеком в сервисе, созданном будто для бесчеловечности, превратится в маленькое чудо обычного дня.
Водолей
- Приснится сон, где вы будете спорить с самим собой из прошлого. Кто выиграет в этой битве — трезвость настоящего или страсть минувшего? Наутро вы не вспомните сути монолога, но останется тонкое ощущение, что внутренняя полемика продолжается и без вашего участия.
Рыбы
- Вы случайно узнаете ценную информацию о чём-то, что давно интересовало — например, о скорой распродаже, об отзыве товара, о скрытой возможности. Делиться инсайдерскими тайнами нельзя. Пусть это знание останется с вами как тихий козырь, которым можно сыграть, а можно просто наслаждаться его весом.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.