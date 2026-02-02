Муза вдохновляет на новые свершения: Тамара Глоба предрекла творческий расцвет одному из знаков зодиака в феврале

ВКонтакте

Февраль станет особенно важным месяцем для рождённых под знаком Весы — именно сейчас для них открывается период возможностей и роста. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В этом месяце представители воздушной стихии почувствуют время перспектив, когда заметно усиливается внутренняя энергия и появляется желание действовать. Конец зимы благоприятен для творчества, спорта и деловой активности. Важную роль будут играть друзья и близкие люди, которые поддержат и помогут в реализации задуманного.

По словам Глобы, период также подходит для продвижения собственных проектов и дел, связанных с детьми. Весы могут задуматься о смене формата работы, обучении или освоении новых направлений. Однако астролог предупреждает: к любым предложениям стоит относиться внимательно. Среди действительно интересных и перспективных идей могут попасться и пустые — они не принесут пользу и даже могут обернуться потерями.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.