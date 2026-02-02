13:03

Не упоминай чертей и помогай нуждающимся: приметы на 3 февраля

В народном календаре 3 февраля отмечают Максимов день. Считалось, что в эту дату важно делать добрые дела, помогать другим и благодарить тех, кто относится к вам с теплом. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этим праздником.

Что нельзя делать 3 февраля:

  1. ругаться, скандалить и наговаривать на людей — считалось, что так можно навлечь в дом злых духов;
  2. отказывать в помощи — по поверьям, в трудный момент самому можно остаться без поддержки;
  3. злорадствовать, насмехаться над чужими бедами и жизнью — есть риск оказаться в похожей ситуации;
  4. браниться, проклинать кого-либо, упоминать чёрта и нечистую силу — негатив, по поверьям, возвращается бумерангом;
  5. давать соль — вместе с ней, как верили, можно отдать семейное счастье.

Народные приметы на 3 февраля:

  1. солнечная погода — к ранней и тёплой весне;
  2. месяц хорошо виден ночью — к богатому урожаю зерна;
  3. чистое небо — к заморозкам;
  4. красный рассвет или закат — к усилению морозов;
  5. поднялся ветер — весна будет поздней;
  6. луна скрылась за облаками — к хорошему урожаю хлеба;
  7. полная луна — к неурожайному году.
