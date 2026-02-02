Не упоминай чертей и помогай нуждающимся: приметы на 3 февраля

В народном календаре 3 февраля отмечают Максимов день. Считалось, что в эту дату важно делать добрые дела, помогать другим и благодарить тех, кто относится к вам с теплом. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этим праздником.
Что нельзя делать 3 февраля:
- ругаться, скандалить и наговаривать на людей — считалось, что так можно навлечь в дом злых духов;
- отказывать в помощи — по поверьям, в трудный момент самому можно остаться без поддержки;
- злорадствовать, насмехаться над чужими бедами и жизнью — есть риск оказаться в похожей ситуации;
- браниться, проклинать кого-либо, упоминать чёрта и нечистую силу — негатив, по поверьям, возвращается бумерангом;
- давать соль — вместе с ней, как верили, можно отдать семейное счастье.
Народные приметы на 3 февраля:
- солнечная погода — к ранней и тёплой весне;
- месяц хорошо виден ночью — к богатому урожаю зерна;
- чистое небо — к заморозкам;
- красный рассвет или закат — к усилению морозов;
- поднялся ветер — весна будет поздней;
- луна скрылась за облаками — к хорошему урожаю хлеба;
- полная луна — к неурожайному году.