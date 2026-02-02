Водолеев ожидает внезапная встреча, а Близнецы начнут новую интрижку: таро-расклад на понедельник, 2 февраля

Водолеев ожидает приятное судьбоносное знакомство, а Близнецы ввяжутся в новую интрижку. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 2 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о появлении трезвого взгляда на человека рядом.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор или срочную задачу, где придётся действовать быстро.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость заземлиться и сделать паузу, иначе нервозность и спешка скажутся на вашем теле.
Телец
- Любовь (Король Пентаклей): символизирует надёжность и спокойствие в отношениях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о вашем нежелании участвовать в склоках и конфликтах на рабочем месте.
- Здоровье (Двойка Кубков): предрекает необходимость заботиться о близком человеке.
Близнецы
- Любовь (Паж Мечей): указывает на ваше любопытство и желание начать новую интрижку.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что вы взяли на себя больше обязанностей, чем можете выполнить на самом деле.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): говорит о зависимости самочувствия от настроения и эмоционального фона.
Рак
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует, что скоро вам удастся отпустить прошлое и войти в новый жизненный этап без боли на сердце.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает спокойный, продуктивный день без сюрпризов.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление тела.
Лев
- Любовь (Тройка Жезлов): говорит об ожидании и надежде на будущие отношения.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает хитрый момент: кто-то может недоговаривать или утаивать истину.
- Здоровье (Король Кубков): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Девятка Мечей перевёрнутая): указывает на снижение напрасной тревоги в отношениях и внутреннее облегчение.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение, что вас слышат.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о том, что скоро ваш внутренний ресурс иссякнет.
Весы
- Любовь (Король Жезлов): символизирует вашу уверенность и инициативу.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на скуку и апатию, которая скажется на текущих делах.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрое восстановление организма после болезни.
Скорпион
- Любовь (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении в чувствах. Вы поймёте, что прежде тревожило вас.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает ощущение самостоятельности и контроля.
- Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильную усталость, которая может довести до депрессивного состояния.
Стрелец
- Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): символизирует, что к вам пропадёт интерес и исчезнет инициатива в действиях.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает удачный момент для старта или важного разговора.
- Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости соблюдать режим и меру.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на стабильность и предсказуемость в паре.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает, что страшные события не произойдут и кризис откладывается.
- Здоровье (Паж Кубков): символизирует потребность в заботе и мягком отношении к себе.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает, что вас ожидает внезапная встреча или знакомство, которое может привести к чему-то большому в будущем.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о внутренних ограничениях, которые вы сами себе ставите.
- Здоровье (Король Жезлов): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Королева Мечей): символизирует холод и отсутствие нежности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о том, что вы отдаёте больше в работе, чем получаете в итоге.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в уединении и тишине для восстановления психики.