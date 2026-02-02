Водолеев ожидает внезапная встреча, а Близнецы начнут новую интрижку: таро-расклад на понедельник, 2 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Водолеев ожидает приятное судьбоносное знакомство, а Близнецы ввяжутся в новую интрижку. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 2 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о появлении трезвого взгляда на человека рядом. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор или срочную задачу, где придётся действовать быстро. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость заземлиться и сделать паузу, иначе нервозность и спешка скажутся на вашем теле.

Телец

Любовь (Король Пентаклей): символизирует надёжность и спокойствие в отношениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о вашем нежелании участвовать в склоках и конфликтах на рабочем месте. Здоровье (Двойка Кубков): предрекает необходимость заботиться о близком человеке.

Близнецы

Любовь (Паж Мечей): указывает на ваше любопытство и желание начать новую интрижку. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что вы взяли на себя больше обязанностей, чем можете выполнить на самом деле. Здоровье (Рыцарь Кубков): говорит о зависимости самочувствия от настроения и эмоционального фона.

Рак

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует, что скоро вам удастся отпустить прошлое и войти в новый жизненный этап без боли на сердце. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает спокойный, продуктивный день без сюрпризов. Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление тела.

Лев

Любовь (Тройка Жезлов): говорит об ожидании и надежде на будущие отношения. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает хитрый момент: кто-то может недоговаривать или утаивать истину. Здоровье (Король Кубков): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Девятка Мечей перевёрнутая): указывает на снижение напрасной тревоги в отношениях и внутреннее облегчение. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение, что вас слышат. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о том, что скоро ваш внутренний ресурс иссякнет.

Весы

Любовь (Король Жезлов): символизирует вашу уверенность и инициативу. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на скуку и апатию, которая скажется на текущих делах. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрое восстановление организма после болезни.

Скорпион

Любовь (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении в чувствах. Вы поймёте, что прежде тревожило вас. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает ощущение самостоятельности и контроля. Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильную усталость, которая может довести до депрессивного состояния.

Стрелец

Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): символизирует, что к вам пропадёт интерес и исчезнет инициатива в действиях. Профессиональная сфера (Маг): обещает удачный момент для старта или важного разговора. Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости соблюдать режим и меру.

Козерог

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на стабильность и предсказуемость в паре. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает, что страшные события не произойдут и кризис откладывается. Здоровье (Паж Кубков): символизирует потребность в заботе и мягком отношении к себе.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Мечей): указывает, что вас ожидает внезапная встреча или знакомство, которое может привести к чему-то большому в будущем. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о внутренних ограничениях, которые вы сами себе ставите. Здоровье (Король Жезлов): хорошее самочувствие.

Рыбы