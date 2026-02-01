Дом потребует внимания: Тамара Глоба рассказала, кому в феврале нужно больше времени уделить семье и близким

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В феврале представителям зодиакального знака Лев придётся сосредоточиться на семье, доме и делах близких людей. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

По словам астролога, большую часть времени в феврале представителям огненной стихии стоит посвящать семье, любимым людям, партнёрам, а также тем, с кем складываются непростые отношения. В этот период Львы будут вовлечены не только в собственные дела, но и в заботы окружающих.

Особого внимания — эмоционального и бытового — потребуют дети и близкие. Глоба также советует быть осторожнее в дороге и аккуратнее относиться к вопросам, связанным с имуществом.

Повышенное внимание к дому и жилищным вопросам понадобится в конце первой недели февраля, а также в середине месяца. Этот период, по прогнозу астролога, может потребовать дополнительных решений и ответственности.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.