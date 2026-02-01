13:37

Не пой после заката и сторонись упавших монет: приметы на 2 февраля

В народном календаре 2 февраля отмечают Ефимов день. С этой датой связано немало примет и запретов, которые, по поверьям, могут повлиять на будущие события.

Что нельзя делать 2 февраля:

  1. терять перчатки или варежки — это сулит финансовые трудности;
  2. брать в руки острые предметы и неосторожно обращаться с огнём — травмы могут обернуться болезнями в семье;
  3. петь после захода солнца — утро следующего дня принесёт слёзы;
  4. поднимать с земли упавшие монеты — можно надолго остаться без денег;
  5. предаваться грусти и унынию — так в жизнь притягиваются беды и неприятности;
  6. стричь ногти и выбрасывать их — к утрате любви, счастья, здоровья и достатка;
  7. ссориться и скандалить — это притянет негатив;
  8. перебирать крупу руками — к конфликтам с близкими и друзьями.

Народные приметы на 2 февраля:

  1. солнце показалось в полдень — весна будет ранней;
  2. пасмурная погода — к метелям в феврале и холодной весне;
  3. сильный ветер — к дождливому лету;
  4. метель — такая погода задержится на всю неделю;
  5. кошка скребёт — ждите снег;
  6. алый закат — к снегопаду и небольшим морозам.
