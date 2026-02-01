Не пой после заката и сторонись упавших монет: приметы на 2 февраля

В народном календаре 2 февраля отмечают Ефимов день. С этой датой связано немало примет и запретов, которые, по поверьям, могут повлиять на будущие события.
Что нельзя делать 2 февраля:
- терять перчатки или варежки — это сулит финансовые трудности;
- брать в руки острые предметы и неосторожно обращаться с огнём — травмы могут обернуться болезнями в семье;
- петь после захода солнца — утро следующего дня принесёт слёзы;
- поднимать с земли упавшие монеты — можно надолго остаться без денег;
- предаваться грусти и унынию — так в жизнь притягиваются беды и неприятности;
- стричь ногти и выбрасывать их — к утрате любви, счастья, здоровья и достатка;
- ссориться и скандалить — это притянет негатив;
- перебирать крупу руками — к конфликтам с близкими и друзьями.
Народные приметы на 2 февраля:
- солнце показалось в полдень — весна будет ранней;
- пасмурная погода — к метелям в феврале и холодной весне;
- сильный ветер — к дождливому лету;
- метель — такая погода задержится на всю неделю;
- кошка скребёт — ждите снег;
- алый закат — к снегопаду и небольшим морозам.