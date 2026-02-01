Львы ощутят выгорание, а Весов ждёт романтика: таро-расклад на воскресенье, 1 февраля

Львы ощутят эмоциональное выгорание из-за работы и потеряют желание стараться, а Весов ждут красивые признания и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 1 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких стычках и спорах на ровном месте. Лучше не доказывать свою правоту любой ценой.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на нежелание думать о работе и стремление к тому, чтобы вас оставили в покое.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Телец
- Любовь (Девятка Пентаклей): обещает ощущение самостоятельности и комфорта даже в одиночестве.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную мысль или разговор, связанный с работой.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности психики в этот период.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Мечей): указывает на недоверие и желание что-то утаить.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует метания между делами и хаос в планах.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): обещает облегчение, если дать себе спокойно переключиться.
Рак
- Любовь (Король Кубков): говорит о сдержанных эмоциях и попытке оставить чувства под контролем.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на идею или мысль, которую пока рано реализовывать.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует плохое настроение и раздражительность.
Лев
- Любовь (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что отношения требуют слишком много сил.
- Профессиональная сфера (Сила перевёрнутая): говорит о выгорании и нежелании больше напрягаться ради работы.
- Здоровье (Туз Кубков): обещает восстановление через отдых и приятные эмоции.
Дева
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует равный обмен ресурсами в паре.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на тревогу за стабильность в будущем.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о зажатости и напряжении в теле.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтику и красивые ухаживания.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает необходимость действовать быстро и решительно.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Луна): говорит о сомнениях и неясных чувствах, в которых лучше не копаться сегодня.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на длительное ожидание результата от работы.
- Здоровье (Король Пентаклей): предрекает метаболические нарушения.
Стрелец
- Любовь (Туз Жезлов): символизирует ваш повышенный интерес и желание действовать, чтобы заинтересовать потенциальную вторую половинку.
- Профессиональная сфера (Повешенный): говорит о стагнации и отсутствии творческих идей.
- Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожные сны и переутомление нервной системы.
Козерог
- Любовь (Императрица): обещает тепло, заботу и принятие.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает нехватку финансов или потерю авторитета.
- Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости соблюдать баланс и режим.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует стабильные и тёплые отношения.
- Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): указывает на желание вырваться из-под давления обязательств.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): говорит о нежелании брать на себя ответственность за состояние организма.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает эмоциональное отстранение и желание побыть наедине с собой.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): указывает на карьерное повышение и признание ваших заслуг.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): отличное самочувствие.