Львы ощутят выгорание, а Весов ждёт романтика: таро-расклад на воскресенье, 1 февраля

Львы ощутят эмоциональное выгорание из-за работы и потеряют желание стараться, а Весов ждут красивые признания и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 1 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких стычках и спорах на ровном месте. Лучше не доказывать свою правоту любой ценой. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на нежелание думать о работе и стремление к тому, чтобы вас оставили в покое. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Телец

Любовь (Девятка Пентаклей): обещает ощущение самостоятельности и комфорта даже в одиночестве. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную мысль или разговор, связанный с работой. Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности психики в этот период.

Близнецы

Любовь (Семёрка Мечей): указывает на недоверие и желание что-то утаить. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует метания между делами и хаос в планах. Здоровье (Шестёрка Мечей): обещает облегчение, если дать себе спокойно переключиться.

Рак

Любовь (Король Кубков): говорит о сдержанных эмоциях и попытке оставить чувства под контролем. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на идею или мысль, которую пока рано реализовывать. Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует плохое настроение и раздражительность.

Лев

Любовь (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что отношения требуют слишком много сил. Профессиональная сфера (Сила перевёрнутая): говорит о выгорании и нежелании больше напрягаться ради работы. Здоровье (Туз Кубков): обещает восстановление через отдых и приятные эмоции.

Дева

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует равный обмен ресурсами в паре. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на тревогу за стабильность в будущем. Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о зажатости и напряжении в теле.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтику и красивые ухаживания. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает необходимость действовать быстро и решительно. Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Луна): говорит о сомнениях и неясных чувствах, в которых лучше не копаться сегодня. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на длительное ожидание результата от работы. Здоровье (Король Пентаклей): предрекает метаболические нарушения.

Стрелец

Любовь (Туз Жезлов): символизирует ваш повышенный интерес и желание действовать, чтобы заинтересовать потенциальную вторую половинку. Профессиональная сфера (Повешенный): говорит о стагнации и отсутствии творческих идей. Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожные сны и переутомление нервной системы.

Козерог

Любовь (Императрица): обещает тепло, заботу и принятие. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает нехватку финансов или потерю авторитета. Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости соблюдать баланс и режим.

Водолей

Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует стабильные и тёплые отношения. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): указывает на желание вырваться из-под давления обязательств. Здоровье (Семёрка Жезлов): говорит о нежелании брать на себя ответственность за состояние организма.

Рыбы