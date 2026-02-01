Львы ощутят выгорание, а Весов ждёт романтика: таро-расклад на воскресенье, 1 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Львы ощутят эмоциональное выгорание из-за работы и потеряют желание стараться, а Весов ждут красивые признания и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 1 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких стычках и спорах на ровном месте. Лучше не доказывать свою правоту любой ценой.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на нежелание думать о работе и стремление к тому, чтобы вас оставили в покое.
  3. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Девятка Пентаклей): обещает ощущение самостоятельности и комфорта даже в одиночестве.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную мысль или разговор, связанный с работой.
  3. Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности психики в этот период.

Близнецы

  1. Любовь (Семёрка Мечей): указывает на недоверие и желание что-то утаить.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует метания между делами и хаос в планах.
  3. Здоровье (Шестёрка Мечей): обещает облегчение, если дать себе спокойно переключиться.

Рак

  1. Любовь (Король Кубков): говорит о сдержанных эмоциях и попытке оставить чувства под контролем.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на идею или мысль, которую пока рано реализовывать.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует плохое настроение и раздражительность.

Лев

  1. Любовь (Десятка Жезлов): предрекает ощущение, что отношения требуют слишком много сил.
  2. Профессиональная сфера (Сила перевёрнутая): говорит о выгорании и нежелании больше напрягаться ради работы.
  3. Здоровье (Туз Кубков): обещает восстановление через отдых и приятные эмоции.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует равный обмен ресурсами в паре.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на тревогу за стабильность в будущем.
  3. Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о зажатости и напряжении в теле.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтику и красивые ухаживания.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает необходимость действовать быстро и решительно.
  3. Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Луна): говорит о сомнениях и неясных чувствах, в которых лучше не копаться сегодня.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на длительное ожидание результата от работы.
  3. Здоровье (Король Пентаклей): предрекает метаболические нарушения.

Стрелец

  1. Любовь (Туз Жезлов): символизирует ваш повышенный интерес и желание действовать, чтобы заинтересовать потенциальную вторую половинку.
  2. Профессиональная сфера (Повешенный): говорит о стагнации и отсутствии творческих идей.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожные сны и переутомление нервной системы.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): обещает тепло, заботу и принятие.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает нехватку финансов или потерю авторитета.
  3. Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости соблюдать баланс и режим.

Водолей

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует стабильные и тёплые отношения.
  2. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): указывает на желание вырваться из-под давления обязательств.
  3. Здоровье (Семёрка Жезлов): говорит о нежелании брать на себя ответственность за состояние организма.

Рыбы

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает эмоциональное отстранение и желание побыть наедине с собой.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): указывает на карьерное повышение и признание ваших заслуг.
  3. Здоровье (Тройка Пентаклей): отличное самочувствие.
