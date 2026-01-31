15:37

Не носи чёрное и отложи рукоделие: приметы на 1 февраля

В народном календаре 1 февраля — это Макарьев день. По погоде в этот день можно предсказать, когда ждать весну и каким окажется лето. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 1 февраля:

  1. носить чёрный цвет — тёплая погода ещё долго не придёт, а урожай будет плохим;
  2. много и усердно трудиться — год пройдёт в бесполезной работе;
  3. заниматься рукоделием — притянете к себе и близким неприятности;
  4. пить чай в одиночестве — проведёте год один;
  5. пить сырую воду — это приведёт к серьёзным болезням;
  6. стирать детские вещи — ребёнка сглазят;
  7. стричь волосы, особенно детям — укоротите вашу жизнь, а у детей отнимете радость и удачу;
  8. ругаться и браниться — можно заболеть стоматитом.

Народные приметы на 1 февраля:

  1. ясно — к ранней весне;
  2. метель — снег пойдёт и на Масленицу;
  3. холод — лето будет тёплое;
  4. крепкие морозы — к жаркому лету;
  5. тепло — к дождливому лету;
  6. звёздное небо — зима ещё не скоро отступит;
  7. круги вокруг солнца — к метели.
