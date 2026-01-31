Не носи чёрное и отложи рукоделие: приметы на 1 февраля

В народном календаре 1 февраля — это Макарьев день. По погоде в этот день можно предсказать, когда ждать весну и каким окажется лето. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 1 февраля:
- носить чёрный цвет — тёплая погода ещё долго не придёт, а урожай будет плохим;
- много и усердно трудиться — год пройдёт в бесполезной работе;
- заниматься рукоделием — притянете к себе и близким неприятности;
- пить чай в одиночестве — проведёте год один;
- пить сырую воду — это приведёт к серьёзным болезням;
- стирать детские вещи — ребёнка сглазят;
- стричь волосы, особенно детям — укоротите вашу жизнь, а у детей отнимете радость и удачу;
- ругаться и браниться — можно заболеть стоматитом.
Народные приметы на 1 февраля:
- ясно — к ранней весне;
- метель — снег пойдёт и на Масленицу;
- холод — лето будет тёплое;
- крепкие морозы — к жаркому лету;
- тепло — к дождливому лету;
- звёздное небо — зима ещё не скоро отступит;
- круги вокруг солнца — к метели.