Скорпионы ощутят тяжесть на сердце, а Рыбы получат поддержку: таро-расклад на субботу, 31 января
10:09
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Скорпионам придётся сильно сожалеть о былом: это ощущение будет скрести на сердце. А вот Рыбы окунутся в заботу и поддержку второй половинки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 31 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.


Овен

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): говорит о перепадах настроения: вас может потянуть к человеку или так же резко захочется всё закончить.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на рабочую субботу: даже если выходной, мысли всё равно будут о делах.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и беспокойство.

Телец

  1. Любовь (Королева Пентаклей): обещает спокойное тёплое общение без драм и выяснения отношений.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о вашем желании всё держать под контролем и ничего не упускать.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): указывает на хорошее самочувствие, если не переборщить с удовольствиями.

Близнецы

  1. Любовь (Двойка Жезлов): символизирует, что вам хочется чего-то нового в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает новости, переписку или разговор, который заставит задуматься.
  3. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о накопившейся усталости.

Рак

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на воспоминания о прошлом и возвращение к старым диалогам.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
  3. Здоровье (Луна): символизирует чувствительность и скачки эмоций.

Лев

  1. Любовь (Сила): говорит о вашем умении мягко влиять на партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на тревожные мысли о будущем.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Туз Пентаклей): символизирует шанс на что-то надёжное и приземлённое.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о защите своего мнения и позиции.
  3. Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильную усталость, важно не загонять себя.

Весы

  1. Любовь (Влюблённые): предрекает важный разговор или выбор в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает поддержку или полезную помощь.
  3. Здоровье (Рыцарь Кубков): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании или сожалении, которое всё ещё гложет сердце.
  2. Профессиональная сфера (Император): указывает на контроль и жёсткие рамки в работе.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): предрекает неожиданный прилив энергии.

Стрелец

  1. Любовь (Тройка Кубков): символизирует лёгкость, встречи и много живого общения.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий, которые приведут вас к лучшему.
  3. Здоровье (Семёрка Кубков): указывает на рассеянность в мыслях и сбитый режим.

Козерог

  1. Любовь (Король Мечей): обещает честный, но холодный разговор.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрые события, сообщения и срочные дела.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении энергии и ощущении истощения.

Водолей

  1. Любовь (Звезда): символизирует надежду и тихую веру в лучшее.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на сомнения в своих силах или чужую нечестность.
  3. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): обещает поддержку, сочувствие и душевный контакт.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на апатию и нежелание чем-то заниматься дальше.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует восстановление и постепенный приход в норму.
