Скорпионы ощутят тяжесть на сердце, а Рыбы получат поддержку: таро-расклад на субботу, 31 января

Скорпионам придётся сильно сожалеть о былом: это ощущение будет скрести на сердце. А вот Рыбы окунутся в заботу и поддержку второй половинки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 31 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.





Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): говорит о перепадах настроения: вас может потянуть к человеку или так же резко захочется всё закончить. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на рабочую субботу: даже если выходной, мысли всё равно будут о делах. Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и беспокойство.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): обещает спокойное тёплое общение без драм и выяснения отношений. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о вашем желании всё держать под контролем и ничего не упускать. Здоровье (Девятка Кубков): указывает на хорошее самочувствие, если не переборщить с удовольствиями.

Близнецы

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует, что вам хочется чего-то нового в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает новости, переписку или разговор, который заставит задуматься. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о накопившейся усталости.

Рак

Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на воспоминания о прошлом и возвращение к старым диалогам. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Здоровье (Луна): символизирует чувствительность и скачки эмоций.

Лев

Любовь (Сила): говорит о вашем умении мягко влиять на партнёра. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на тревожные мысли о будущем. Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Туз Пентаклей): символизирует шанс на что-то надёжное и приземлённое. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о защите своего мнения и позиции. Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильную усталость, важно не загонять себя.

Весы

Любовь (Влюблённые): предрекает важный разговор или выбор в отношениях. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает поддержку или полезную помощь. Здоровье (Рыцарь Кубков): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании или сожалении, которое всё ещё гложет сердце. Профессиональная сфера (Император): указывает на контроль и жёсткие рамки в работе. Здоровье (Туз Жезлов): предрекает неожиданный прилив энергии.

Стрелец

Любовь (Тройка Кубков): символизирует лёгкость, встречи и много живого общения. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий, которые приведут вас к лучшему. Здоровье (Семёрка Кубков): указывает на рассеянность в мыслях и сбитый режим.

Козерог

Любовь (Король Мечей): обещает честный, но холодный разговор. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрые события, сообщения и срочные дела. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении энергии и ощущении истощения.

Водолей

Любовь (Звезда): символизирует надежду и тихую веру в лучшее. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на сомнения в своих силах или чужую нечестность. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.

Рыбы