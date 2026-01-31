Скорпионы ощутят тяжесть на сердце, а Рыбы получат поддержку: таро-расклад на субботу, 31 января

Скорпионам придётся сильно сожалеть о былом: это ощущение будет скрести на сердце. А вот Рыбы окунутся в заботу и поддержку второй половинки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 31 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): говорит о перепадах настроения: вас может потянуть к человеку или так же резко захочется всё закончить.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на рабочую субботу: даже если выходной, мысли всё равно будут о делах.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и беспокойство.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): обещает спокойное тёплое общение без драм и выяснения отношений.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о вашем желании всё держать под контролем и ничего не упускать.
- Здоровье (Девятка Кубков): указывает на хорошее самочувствие, если не переборщить с удовольствиями.
Близнецы
- Любовь (Двойка Жезлов): символизирует, что вам хочется чего-то нового в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает новости, переписку или разговор, который заставит задуматься.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о накопившейся усталости.
Рак
- Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на воспоминания о прошлом и возвращение к старым диалогам.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
- Здоровье (Луна): символизирует чувствительность и скачки эмоций.
Лев
- Любовь (Сила): говорит о вашем умении мягко влиять на партнёра.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на тревожные мысли о будущем.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Туз Пентаклей): символизирует шанс на что-то надёжное и приземлённое.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о защите своего мнения и позиции.
- Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильную усталость, важно не загонять себя.
Весы
- Любовь (Влюблённые): предрекает важный разговор или выбор в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает поддержку или полезную помощь.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании или сожалении, которое всё ещё гложет сердце.
- Профессиональная сфера (Император): указывает на контроль и жёсткие рамки в работе.
- Здоровье (Туз Жезлов): предрекает неожиданный прилив энергии.
Стрелец
- Любовь (Тройка Кубков): символизирует лёгкость, встречи и много живого общения.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий, которые приведут вас к лучшему.
- Здоровье (Семёрка Кубков): указывает на рассеянность в мыслях и сбитый режим.
Козерог
- Любовь (Король Мечей): обещает честный, но холодный разговор.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрые события, сообщения и срочные дела.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении энергии и ощущении истощения.
Водолей
- Любовь (Звезда): символизирует надежду и тихую веру в лучшее.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на сомнения в своих силах или чужую нечестность.
- Здоровье (Тройка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): обещает поддержку, сочувствие и душевный контакт.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на апатию и нежелание чем-то заниматься дальше.
- Здоровье (Умеренность): символизирует восстановление и постепенный приход в норму.