Водолеев ждёт встреча со судьбой, а Рыб — большой успех: таро-расклад на понедельник, 12 января

Водолеев ожидает судьбоносная встреча, а Рыбы обрадуются успеху в работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 12 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Король Жезлов): символизирует смелость и инициативу в отношениях. Сегодня вы можете сделать шаг, на который давно не могли решиться.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает восстановление после недавней ошибки или конфликта.
- Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о чрезмерных нагрузках и накопившейся усталости.
Телец
- Любовь (Туз Кубков): обещает приятный сюрприз или важный разговор с близким человеком.
- Профессиональная сфера (Императрица): символизирует рост и поддержку. Сегодня вы можете продвинуть проект или идею.
- Здоровье (Король Пентаклей перевёрнутая): указывает на временное снижение мотивации и сил.
Близнецы
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): говорит о лёгком недопонимании или неловкости в паре.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает необходимость выбора между двумя перспективными вариантами.
- Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует лёгкое эмоциональное напряжение, которое быстро проходит.
Рак
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание отойти от привычного сценария и переосмыслить отношения.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает помощь и поддержку коллег.
- Здоровье (Справедливость): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): символизирует вспышку импульсивности, которую лучше контролировать.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает внезапное событие — перестановку в коллективе, отмену планов или другой неожиданный поворот.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о гармоничном состоянии психики.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на конфликт или непонимание. День покажет, где нужно остановиться и услышать друг друга.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): символизирует новости и проверки. День будет держать в тонусе и потребует внимания.
- Здоровье (Звезда): обещает восстановление, лёгкость и ощущение благодарности телу.
Весы
- Любовь (Королева Кубков): предрекает мягкость и заботу от партнёра.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит об ощущении недооценённости и отсутствия признания ваших заслуг.
- Здоровье (Колесница): отличное самочувствие и прилив энергии.
Скорпион
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): указывает на желание выйти из изоляции, день будет благоприятен для новых знакомств.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей): возможно увольнение или завершение старых проектов.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о временной слабости тела.
Стрелец
- Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): символизирует раскрытие правды о партнёре и она может быть не очень приятной.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает высокую инициативу и успешный старт после новогодних каникул.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на гармонию и умение распределять силы.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Мечей): говорит о резком споре или честных, но отрезвляющих словах.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержку в делах и серьёзные проблемы на работе.
- Здоровье (Император): символизирует стабильность состояния и высокую стрессоустойчивость.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на отменённые встречи и смену планов. Не расстраивайтесь — судьба уже на пороге к вам.
- Профессиональная сфера (Дьявол): предрекает соблазн нарушить правила.
- Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о необходимости заботы о себе и своём организме.
Рыбы
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует эмоциональный спад или осознание, что чувства к партнёру изменились.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает уверенное движение вперёд и лидерство.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на резкие перепады настроения. Вам следует избегать этой импульсивности.