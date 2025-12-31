Время активных перемен: Тамара Глоба рассказала, каким будет 2026 год для всех знаков зодиака

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Наступающий 2026 год принесёт всем знакам зодиака перемены, силы и возможности. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Растерянность последних лет сменится активным движением и выходом из спячки. Год красной огненной лошади будет ярким, впечатляющим и запоминающимся. Для тех, у кого нет никаких планов и мечт, этот период может оказаться сложным.

«2026 год открывает для нас совершенно новое время. Это период, когда уходят старые проблемы, которые мучили нас последние годы. Это крутой переворот в событиях, происходящих в мире. 2026-й поворотный во всём, что касается и техники, и информационной сферы, и отношений людей. Он касается переездов и перемещений. Более свободный год», — сказала Тамара Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.