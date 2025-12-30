От затмений до Юпитера во Льве: большой прогноз для всех знаков зодиака на вторую половину 2026 года

ВКонтакте

Что ждёт вашу карьеру, отношения и внутренний мир после середины 2026? Астрологический прогноз на этот период — не просто список дат, а подробная карта возможностей и точек роста. Главные герои второй половины года — ретроградный Марс, который замедлит бег в сфере общения, и Юпитер, переходящий из эмоционального Рака в огненного Льва, что сместит фокус удачи для всех. Добавьте к этому мощные затмения — и получите шесть месяцев, которые могут изменить очень многое. Готовы узнать, как именно? Ваш персональный путеводитель по звездным влияниям — ниже.

Овен

Фокус: Партнёрство, самоидентификация, карьера.

Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке смягчает вашу напористость, принося гармонию в домашние дела и отношения с близкими. Это время для укрепления тылов. Однако ретроградный Марс в вашем секторе общения с августа требует особой осторожности в словах и обещаниях. Договоры могут пересматриваться.

Октябрь-Декабрь: С переходом Юпитера во Льва наступает время творческого расцвета, романтических приключений и смелых проектов. Это лучший период для самовыражения. Но Лунное затмение в вашем знаке и оппозиция к Сатурну требует серьёзного подхода к партнёрству (личному и деловому). Вам нужно найти баланс между «я» и «мы».

Телец

Фокус: Работа, здоровье, коммуникации, обучение.

Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке активирует вашу сферу общения и мышления. Отличное время для учёбы, написания текстов, коротких поездок, налаживания контактов в соседской среде. Солнечное затмение в Деве 21 сентября может дать старт важному рабочему проекту или новому режиму здоровья. Будьте готовы к переменам в рутине.

Октябрь-Декабрь: Смещение Юпитера в сектор дома и семьи (Лев) приносит уют, возможности улучшить жилищные условия, гармонию с родными. Однако ретроградный Марс во второй половине года влияет на ваши финансы - возможны незапланированные траты, задержки с выплатами. Тщательно планируйте бюджет.

Близнецы

Фокус: Финансы, личные ресурсы, самооценка.

Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке благоприятствует вашим финансам — возможен рост доходов, новые источники прибыли. Цените то, что имеете. Но ключевое событие — ретроградный Марс в вашем знаке с 18 августа. Это период, когда энергия идёт на спад, планы меняются, инициативы тормозятся. Не форсируйте события, пересматривайте свои цели. Лучше дорабатывать старое, чем начинать новое.

Октябрь-Декабрь: Марс всё ещё ретрограден, продолжая тему переоценки. С сентября Юпитер во Льве делает акцент на общении, контактах, поездках. Это хороший фон для учёбы и самовыражения, но с оглядкой на замедленный Марс. Финансовые вопросы, поднятые в августе-сентябре, потребуют окончательного решения к концу года.

Рак

Фокус: Личность, уверенность, ресурсы.

Июль-Сентябрь: Пик года! Юпитер в вашем знаке до 24 сентября дарует оптимизм, расширение возможностей, удачу и уверенность в себе. Смело заявляйте о своих желаниях. Лунное затмение 7 сентября в вашей сфере карьеры и статуса может принести неожиданное событие, меняющее ваш профессиональный путь. Будьте готовы адаптироваться.

Октябрь-Декабрь: Юпитер переходит в знак Льва, в вашу финансовую сферу. Удача смещается в сторону увеличения доходов, но не «на блюдечке», а через творческий подход и демонстрацию талантов. Ретроградный Марс в Близнецах (с августа) может вызывать скрытое напряжение, усталость от суеты. Важно найти время для уединения и отдыха.

Лев

Фокус: Скрытые процессы, завершения, финансы.

Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке приносит время подведения итогов, отдыха, работы с подсознанием. Это период «закрытия старых дверей» перед новым большим циклом. Ретроградный Марс в сфере друзей и коллективов может внести разлад в планы с компанией, пересмотреть ваше участие в группах.

Октябрь-Декабрь: Новый большой цикл! С 24 сентября Юпитер входит в ваш знак, где пробудет около года. Это время огромного личностного роста, расширения горизонтов, успеха и признания. Вы выходите на авансцену. Используйте эту энергию для запуска самых смелых проектов. Солнечное затмение в сентябре заложило основу для этого рывка.