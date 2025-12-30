От затмений до Юпитера во Льве: большой прогноз для всех знаков зодиака на вторую половину 2026 года

Что ждёт вашу карьеру, отношения и внутренний мир после середины 2026? Астрологический прогноз на этот период — не просто список дат, а подробная карта возможностей и точек роста. Главные герои второй половины года — ретроградный Марс, который замедлит бег в сфере общения, и Юпитер, переходящий из эмоционального Рака в огненного Льва, что сместит фокус удачи для всех. Добавьте к этому мощные затмения — и получите шесть месяцев, которые могут изменить очень многое. Готовы узнать, как именно? Ваш персональный путеводитель по звездным влияниям — ниже.
Овен
Фокус: Партнёрство, самоидентификация, карьера.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке смягчает вашу напористость, принося гармонию в домашние дела и отношения с близкими. Это время для укрепления тылов. Однако ретроградный Марс в вашем секторе общения с августа требует особой осторожности в словах и обещаниях. Договоры могут пересматриваться.
Октябрь-Декабрь: С переходом Юпитера во Льва наступает время творческого расцвета, романтических приключений и смелых проектов. Это лучший период для самовыражения. Но Лунное затмение в вашем знаке и оппозиция к Сатурну требует серьёзного подхода к партнёрству (личному и деловому). Вам нужно найти баланс между «я» и «мы».
Телец
Фокус: Работа, здоровье, коммуникации, обучение.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке активирует вашу сферу общения и мышления. Отличное время для учёбы, написания текстов, коротких поездок, налаживания контактов в соседской среде. Солнечное затмение в Деве 21 сентября может дать старт важному рабочему проекту или новому режиму здоровья. Будьте готовы к переменам в рутине.
Октябрь-Декабрь: Смещение Юпитера в сектор дома и семьи (Лев) приносит уют, возможности улучшить жилищные условия, гармонию с родными. Однако ретроградный Марс во второй половине года влияет на ваши финансы - возможны незапланированные траты, задержки с выплатами. Тщательно планируйте бюджет.
Близнецы
Фокус: Финансы, личные ресурсы, самооценка.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке благоприятствует вашим финансам — возможен рост доходов, новые источники прибыли. Цените то, что имеете. Но ключевое событие — ретроградный Марс в вашем знаке с 18 августа. Это период, когда энергия идёт на спад, планы меняются, инициативы тормозятся. Не форсируйте события, пересматривайте свои цели. Лучше дорабатывать старое, чем начинать новое.
Октябрь-Декабрь: Марс всё ещё ретрограден, продолжая тему переоценки. С сентября Юпитер во Льве делает акцент на общении, контактах, поездках. Это хороший фон для учёбы и самовыражения, но с оглядкой на замедленный Марс. Финансовые вопросы, поднятые в августе-сентябре, потребуют окончательного решения к концу года.
Рак
Фокус: Личность, уверенность, ресурсы.
Июль-Сентябрь: Пик года! Юпитер в вашем знаке до 24 сентября дарует оптимизм, расширение возможностей, удачу и уверенность в себе. Смело заявляйте о своих желаниях. Лунное затмение 7 сентября в вашей сфере карьеры и статуса может принести неожиданное событие, меняющее ваш профессиональный путь. Будьте готовы адаптироваться.
Октябрь-Декабрь: Юпитер переходит в знак Льва, в вашу финансовую сферу. Удача смещается в сторону увеличения доходов, но не «на блюдечке», а через творческий подход и демонстрацию талантов. Ретроградный Марс в Близнецах (с августа) может вызывать скрытое напряжение, усталость от суеты. Важно найти время для уединения и отдыха.
Лев
Фокус: Скрытые процессы, завершения, финансы.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке приносит время подведения итогов, отдыха, работы с подсознанием. Это период «закрытия старых дверей» перед новым большим циклом. Ретроградный Марс в сфере друзей и коллективов может внести разлад в планы с компанией, пересмотреть ваше участие в группах.
Октябрь-Декабрь: Новый большой цикл! С 24 сентября Юпитер входит в ваш знак, где пробудет около года. Это время огромного личностного роста, расширения горизонтов, успеха и признания. Вы выходите на авансцену. Используйте эту энергию для запуска самых смелых проектов. Солнечное затмение в сентябре заложило основу для этого рывка.
Дева
Фокус: Друзья, коллективы, цели, личные трансформации.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке помогает в реализации социальных и дружеских связей. Вы можете получить поддержку от коллектива, вступить в новый круг по интересам. Ключевое — Солнечное затмение в вашем знаке 21 сентября. Оно знаменует мощное новое начало, перезагрузку личного имиджа, изменение жизненного курска. Прислушайтесь к себе.
Октябрь-Декабрь: После вхождения Юпитера во Льв ваша активность сместится в сферу уединения, завершения дел, духовного поиска. Это время для перезарядки перед будущим рывком. Ретроградный Марс в Близнецах бросает вызов вашей карьере и репутации — возможны конфликты с начальством, необходимость пересмотреть долгосрочные цели. Действуйте осмотрительно.
Весы
Фокус: Карьера, статус, публичная жизнь.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке благословляет вашу карьеру. Возможны повышение, признание, успешное завершение важного проекта. Однако Лунное затмение 7 сентября в секте высших целей может резко изменить ваши планы, связанные с образованием, путешествиями или философией жизни. Будьте гибкими.
Октябрь-Декабрь: С приходом Юпитера во Льв активируется сфера друзей, надежд и коллективов. Вы будете востребованы в социальном плане, найдете поддержку единомышленников. Ретроградный Марс требует осторожности в правовых, образовательных или международных вопросах (поездки за границу). Перепроверяйте документы, избегайте спорных трактовок.
Скорпион
Фокус: Мировоззрение, образование, дальние горизонты.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке стимулирует жажду знаний, путешествий, расширение мировоззрения. Это отличное время для учёбы, издания книг, культурного обмена. Ретроградный Марс с августа затронет сферу совместных финансов (кредиты, ипотека, наследство) — возможны задержки, необходимость пересмотреть обязательства.
Октябрь-Декабрь: Юпитер во Льве смещает фокус на карьеру и общественный статус. Вас ждёт период профессионального роста и признания. Однако важные решения лучше принимать после января 2027, когда Марс станет директным. До этого тщательно прорабатывайте детали карьерных стратегий. Лунное затмение в сентябре уже указало на необходимость трансформации в финансовых партнерствах.
Стрелец
Фокус: Совместные финансы, трансформация, психология.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке работает с глубинными темами: чужие деньги, кредиты, наследство, психологические трансформации. Возможны выгодные инвестиции или избавление от долгов. Ретроградный Марс в партнёрской сфере (с августа) вносит напряжённость в личные и деловые отношения. Избегайте конфронтации, будьте готовы к переговорам.
Октябрь-Декабрь: Юпитер во Льве зовет вас в путешествия, к высшему образованию и философским поискам. Это время для расширения горизонтов. Партнерские вопросы, поднятые ретроградным Марсом, потребуют окончательного решения к началу 2027 года. Терпение и дипломатия — ваши лучшие союзники.
Козерог
Фокус: Партнёрство, баланс, договоры.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке, в вашей противоположной зоне, приносит удачу через партнёрство (брак, деловые союзы). Это время заключать соглашения и укреплять связи. Солнечное затмение 21 сентября в секторе карьеры может открыть новую профессиональную главу.
Октябрь-Декабрь: Юпитер переходит во Льва, в сферу глубоких преобразований и финансов партнёров. Возможны прибыльные инвестиции, решение наследственных вопросов. Однако ретроградный Марс в секторе работы и здоровья требует внимания к деталям, осторожности с нагрузками и техникой на работе. Не пренебрегайте режимом.
Водолей
Фокус: Работа, здоровье, служение, друзья.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке помогает наладить рабочие процессы, улучшить здоровье, завести полезные рабочие привычки. Однако Лунное затмение 7 сентября в вашем знаке — главное событие. Оно может привести к резким, судьбоносным переменам в вашей жизни, касающимся личной свободы и идентичности. Будьте открыты новому.
Октябрь-Декабрь: Юпитер во Льве приносит гармонию и удачу в партнёрские отношения (личные и деловые). Это время для заключения брака, контрактов, поиска компромиссов. Ретроградный Марс в Близнецах бросает вызов творческим проектам и отношениям с детьми. Возможны пересмотр романтических связей или творческих замыслов.
Рыбы
Фокус: Творчество, любовь, дети, самовыражение.
Июль-Сентябрь: Юпитер в Раке — ваш планетарий счастья! Это время для реализации творческих проектов, романтических знакомств, радости от общения с детьми. Вы вдохновлены. Но ретроградный Марс в сфере дома и семьи может принести пересмотр жилищных вопросов, напряженность в отношениях с близкими. Ремонты лучше отложить.
Октябрь-Декабрь: Юпитер смещается во Льв, в сферу работы и здоровья. Удача придет через служение, заботу о других, налаживание рабочих routines. Возможен рост в профессии, связанной с помощью. Продолжайте решать домашние вопросы, поднятые Марсом, без спешки. К началу 2027 года ситуация прояснится.
