Не матерись и не занимай деньги у знакомых: приметы на 31 декабря

В народном календаре 31 декабря — это Модестов день. Канун Нового года принято проводить так, чтобы все плохое осталось позади. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 31 декабря:

  1. ругаться и устраивать конфликты, жаловаться на судьбу или уходящий год — это может ухудшить настроение;
  2. сплетничать или употреблять матерные слова — это может отпугнуть удачу;
  3. занимать деньги у знакомых — это вредит финансовому благополучию;
  4. подстригать волосы — это может ослабить здоровье и даже сократить жизнь;
  5. бить посуду — это считается предупреждением о возможных ссорах или проблемах;
  6. выбрасывать мусор вечером — вы лишитесь удачи в наступающем году;
  7. оставлять ночью острые предметы на видном месте — нечистая сила может ими воспользоваться;
  8. начинать ремонт или важные дела — это плохо повлияет на успех.

Народные приметы на 31 декабря:

  1. спокойное поведение кошки предвещает удачный год;
  2. большие снежные хлопья указывают на скорую оттепель;
  3. сильный мороз — снегопадов в ближайшее время не ожидается;
  4. ворон кричит двумя разными голосами — скоро изменится погода;
  5. ветер с запада — к потеплению;
  6. Меньше снега в полях — к урожайному году.
