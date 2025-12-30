Не матерись и не занимай деньги у знакомых: приметы на 31 декабря

В народном календаре 31 декабря — это Модестов день. Канун Нового года принято проводить так, чтобы все плохое осталось позади. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 31 декабря:
- ругаться и устраивать конфликты, жаловаться на судьбу или уходящий год — это может ухудшить настроение;
- сплетничать или употреблять матерные слова — это может отпугнуть удачу;
- занимать деньги у знакомых — это вредит финансовому благополучию;
- подстригать волосы — это может ослабить здоровье и даже сократить жизнь;
- бить посуду — это считается предупреждением о возможных ссорах или проблемах;
- выбрасывать мусор вечером — вы лишитесь удачи в наступающем году;
- оставлять ночью острые предметы на видном месте — нечистая сила может ими воспользоваться;
- начинать ремонт или важные дела — это плохо повлияет на успех.
Народные приметы на 31 декабря:
- спокойное поведение кошки предвещает удачный год;
- большие снежные хлопья указывают на скорую оттепель;
- сильный мороз — снегопадов в ближайшее время не ожидается;
- ворон кричит двумя разными голосами — скоро изменится погода;
- ветер с запада — к потеплению;
- Меньше снега в полях — к урожайному году.