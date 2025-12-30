Овны погрузятся в бурный роман, а Тельцам наконец станет хорошо: таро-расклад для всех знаков зодиака на новогодние каникулы

Овнов в новогодние каникулы ожидают вспышка страсти и бурный роман, а Тельцы ощутят себя настоящими счастливчиками. «Клопс» публикует расклад на картах таро на новогодние каникулы для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует вспышку страсти, спонтанные решения и внезапные признания. Каникулы могут принести как бурный роман, так и громкое выяснение отношений.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданные новости: это может быть идея, предложение или разговор, которые повлияют на планы в новом году.
- Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о снижении напряжения, если дадите себе отдохнуть.
Телец
- Любовь (Девятка Кубков): обещает чувство удовольствия и насыщенности. Вокруг будет тепло, еда, близость, и ощущение, что вам хорошо.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на финансовую стабильность и спокойствие за завтрашний день.
- Здоровье (Умеренность): символизирует гармоничное состояние, если не уходить в крайности с режимом в праздники.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает активность: переписки, поездки, неожиданные встречи. Скучно не будет.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о жонглировании делами даже на каникулах. Полностью отключиться будет сложно.
- Здоровье (Паж Мечей): указывает на нервную возбудимость — важно дозировать новости и разговоры.
Рак
- Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует возвращение к прошлому. Объявятся старые чувства и люди.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает паузу в делах. Редкий период, когда можно ничего не решать.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности. Телу будет важна пища, правильный режим и тепло.
Лев
- Любовь (Солнце): обещает радость, внимание и ощущение праздника. Вы будете в центре событий.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на потерю контроля. Планы могут сильно меняться.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): символизирует уязвимость психики. Не игнорируйте усталость.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о ровных и надёжных отношениях, которые подарят вам незабываемые впечатления в эти каникулы.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает подведение итогов года и внутреннее решение двигаться дальше.
- Здоровье (Звезда): обещает восстановление и ощущение, что силы постепенно возвращаются.
Весы
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует внутренние сомнения. Каникулы могут обострить вопрос выбора или расставить всё по своим местам.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на шанс в начале года: идея или возможность, о которой стоит подумать.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Луна): предрекает эмоциональные качели, тайные переживания или недосказанность.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): символизирует окончание тяжёлого этапа в работе.
- Здоровье (Сила): говорит о вашей выносливости, но напоминает не давить на себя чрезмерно.
Стрелец
- Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление. У вас возникнут новые чувства или важное осознание.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои идеи и цели перед окружающими.
- Здоровье (Тройка Жезлов): символизирует хорошее самочувствие, особенно если больше двигаться и менять обстановку.
Козерог
- Любовь (Императрица): говорит о вашем тепле, заботе и желании быть рядом с близким человеком.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предлагает отложить важные решения до середины января.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость полноценного отдыха и сна.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует внутреннее осознание, что старый сценарий больше не работает.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает идеи и инсайты, которые могут выстрелить уже после каникул.
- Здоровье (Паж Кубков): говорит о восстановлении через радость, творчество и простые удовольствия.
Рыбы
- Любовь (Двойка Кубков): обещает ощущение близости и эмоциональной поддержки.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): символизирует чувство самостоятельности и уверенности в себе.
- Здоровье (Отшельник): говорит о потребности в тишине и покое. Каникулы лучше провести без лишнего шума.