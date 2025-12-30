Овны погрузятся в бурный роман, а Тельцам наконец станет хорошо: таро-расклад для всех знаков зодиака на новогодние каникулы

ВКонтакте

Овнов в новогодние каникулы ожидают вспышка страсти и бурный роман, а Тельцы ощутят себя настоящими счастливчиками. «Клопс» публикует расклад на картах таро на новогодние каникулы для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует вспышку страсти, спонтанные решения и внезапные признания. Каникулы могут принести как бурный роман, так и громкое выяснение отношений. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданные новости: это может быть идея, предложение или разговор, которые повлияют на планы в новом году. Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о снижении напряжения, если дадите себе отдохнуть.

Телец

Любовь (Девятка Кубков): обещает чувство удовольствия и насыщенности. Вокруг будет тепло, еда, близость, и ощущение, что вам хорошо. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на финансовую стабильность и спокойствие за завтрашний день. Здоровье (Умеренность): символизирует гармоничное состояние, если не уходить в крайности с режимом в праздники.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает активность: переписки, поездки, неожиданные встречи. Скучно не будет. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о жонглировании делами даже на каникулах. Полностью отключиться будет сложно. Здоровье (Паж Мечей): указывает на нервную возбудимость — важно дозировать новости и разговоры.

Рак

Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует возвращение к прошлому. Объявятся старые чувства и люди. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает паузу в делах. Редкий период, когда можно ничего не решать. Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности. Телу будет важна пища, правильный режим и тепло.

Лев

Любовь (Солнце): обещает радость, внимание и ощущение праздника. Вы будете в центре событий. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на потерю контроля. Планы могут сильно меняться. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): символизирует уязвимость психики. Не игнорируйте усталость.

Дева

Любовь (Двойка Кубков): говорит о ровных и надёжных отношениях, которые подарят вам незабываемые впечатления в эти каникулы. Профессиональная сфера (Суд): предрекает подведение итогов года и внутреннее решение двигаться дальше. Здоровье (Звезда): обещает восстановление и ощущение, что силы постепенно возвращаются.

Весы

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует внутренние сомнения. Каникулы могут обострить вопрос выбора или расставить всё по своим местам. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на шанс в начале года: идея или возможность, о которой стоит подумать. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Луна): предрекает эмоциональные качели, тайные переживания или недосказанность. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): символизирует окончание тяжёлого этапа в работе. Здоровье (Сила): говорит о вашей выносливости, но напоминает не давить на себя чрезмерно.

Стрелец

Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление. У вас возникнут новые чувства или важное осознание. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои идеи и цели перед окружающими. Здоровье (Тройка Жезлов): символизирует хорошее самочувствие, особенно если больше двигаться и менять обстановку.

Козерог

Любовь (Императрица): говорит о вашем тепле, заботе и желании быть рядом с близким человеком. Профессиональная сфера (Повешенный): предлагает отложить важные решения до середины января. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость полноценного отдыха и сна.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует внутреннее осознание, что старый сценарий больше не работает. Профессиональная сфера (Маг): обещает идеи и инсайты, которые могут выстрелить уже после каникул. Здоровье (Паж Кубков): говорит о восстановлении через радость, творчество и простые удовольствия.

Рыбы