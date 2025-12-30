Тише едешь — дальше будешь: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому под конец 2025 года стоит избегать авантюр

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В последние дни 2025 года Львам стоит избегать авантюр. Об этом на своём YouTube-канале рассказала Тамара Глоба.

Конец года — удачное время для новых предложений, отдыха в хорошей компании, развлечений и активной деятельности. «В конце месяца не упускайте из внимания вопросы своих обязательств, также вопросы, касающиеся здоровья. Будьте осторожны в авантюрах, которые вам могут предложить в последнюю неделю декабря», — предупредила астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.