Забудь о суете и не жалуйся на проблемы: приметы на 30 декабря

В народном календаре 30 декабря — это Данилов день. Наши предки продолжали готовиться к Новому году. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 30 декабря:

  1. заниматься рукоделием — иначе вы притянете любовные проблемы;
  2. целовать детей до 3 лет, если они спят — ребёнок сильно заболеет;
  3. говорить о своих болезнях и жаловаться на проблемы — неприятности только увеличатся;
  4. опаздывать и суетиться — если весь день делать дела спокойно и размеренно, то вы скоро обретёте своё счастье;
  5. рисковать — дела не увенчаются успехом.

Народные приметы на 30 декабря:

  1. иней — Святки будут тёплыми;
  2. метель — пчёлы будут хорошо роиться;
  3. юго-западный ветер — к снегопаду;
  4. ясно — к хорошему урожаю летом;
  5. погода в мае будет такой же, как в этот день.
