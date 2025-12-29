Забудь о суете и не жалуйся на проблемы: приметы на 30 декабря

В народном календаре 30 декабря — это Данилов день. Наши предки продолжали готовиться к Новому году. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 30 декабря:
- заниматься рукоделием — иначе вы притянете любовные проблемы;
- целовать детей до 3 лет, если они спят — ребёнок сильно заболеет;
- говорить о своих болезнях и жаловаться на проблемы — неприятности только увеличатся;
- опаздывать и суетиться — если весь день делать дела спокойно и размеренно, то вы скоро обретёте своё счастье;
- рисковать — дела не увенчаются успехом.
Народные приметы на 30 декабря:
- иней — Святки будут тёплыми;
- метель — пчёлы будут хорошо роиться;
- юго-западный ветер — к снегопаду;
- ясно — к хорошему урожаю летом;
- погода в мае будет такой же, как в этот день.